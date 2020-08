Mexico.- La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ignore les 61 plaintes de harcèlement au travail qui pèsent contre son Secrétaire exécutif.

Cela est dû à l’expiration du contrat du Secrétaire exécutif de la CIDH, Paulo Abrao, sur qui pèsent les plaintes de harcèlement au travail.

C’est pour cette raison que le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, a refusé de donner le feu vert à Abrao, après avoir pris connaissance des plaintes contre Abrao et une partie de son équipe à Washington.

L’autorité de l’OEA a appelé à la responsabilité la plus élevée de la CIDH à l’égard de ce processus. Il les a exhortés à ce que la personne nommée pour être incorporée en tant que Secrétaire exécutif ait des aptitudes personnelles, morales et professionnelles pour l’exercice de ses fonctions.

Le secrétaire général de la OEA il a fait part à la CIDH de sa détermination à s’abstenir « d’avancer dans le processus de nomination du Secrétaire exécutif ». Cela a généré un rejet et des plaintes pour violation de l’autonomie de la CIDH.

Au-delà de la présomption d’innocence, c’est ignorer la gravité de ces faits et que la CIDH a eu plus d’un an pour matérialiser cette présomption d’innocence et elle ne l’a pas fait, a dénoncé Almagro.

Le secrétaire général de l’OEA a également critiqué ceux qui prétendent défendre les droits humains tels que: OACNUDH, HRW, Amnesty, CEJIL. Il a dit que ces organisations ignorent les droits fondamentaux du travail des travailleurs pour garantir la possibilité de travailler sans harcèlement.

Il a souligné que les réponses des entreprises et des négationnistes ne sont pas le meilleur moyen de rendre justice ou de garantir les droits de l’homme.

IACHR: réverbère et obscurité à la maison

Des sources de Siete24 à Washington (proche de la Commission) ont indiqué que la CIDH fait beaucoup de choses mal en interne, mais personne ne peut les remettre en question. «Lorsqu’ils doivent revoir leur comportement, ils ne veulent pas le faire», disent-ils.

« La CIDH abuse de ce droit et accepte l’impunité de ses fonctionnaires, sans mener les enquêtes correspondantes. » Il a expliqué la source de Seven24 à Washington.

Il a précisé que la Commission interaméricaine des droits de l’homme jouit d’une certaine autonomie et indépendance, mais que les dépenses de fonctionnement proviennent de l’OEA.

La IACHR Il est composé de 7 commissaires et est dirigé par le secrétaire exécutif, qui depuis 2016 est Paulo Abrao. Ce fonctionnaire est celui qui coordonne ou dirige le travail des commissaires qui résident dans leur pays d’origine, a indiqué la source.

Abrao fait le travail avec un personnel de 80 personnes sous sa responsabilité et certains d’entre eux font l’objet de plaintes pour harcèlement sexuel. Tout indique que la situation dans les bureaux de Washington est que les droits du travail ne sont pas respectés, preuve que vous êtes dans un rapport confidentiel.

Bien que le processus de nomination du Secrétaire exécutif soit régi par un concours ouvert et public là où ils postulent et sont présélectionnés, le Commission interaméricaine des droits de l’homme Le candidat le plus approprié décide et dans ce cas, ils ont voulu renouveler le contrat d’Abrao, malgré les plaintes.

On s’attend à ce que dans les prochains jours, l’OEA soit en mesure de donner le feu vert au candidat proposé par la CIDH. On ne sait pas s’ils procéderont à une nouvelle analyse et à une nomination au poste en litige.

Cela peut vous intéresser: l’élection de Puebla revient à la CIDH.