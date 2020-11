Par Paulina Amozurrutia, coordinatrice nationale de Unión Mujer.

Quel est le rôle des femmes aujourd’hui? En plein milieu de la situation actuelle où nous devons être et être dans tant de situations en même temps, vous êtes-vous arrêté un instant pour penser qui de toutes ces versions vous êtes? Es-tu maman? Êtes-vous un enseignant? Êtes-vous un professionnel? Êtes-vous tous ou peut-être aucun? En fait, il ne devrait pas être nécessaire de choisir.

Des débuts du féminisme, où l’on cherchait à ce que la femme soit un être humain avec tous les droits et prérogatives que toute personne devrait avoir, au féminisme de certains courants qui finissent aujourd’hui par faire ce qu’ils critiquent, qui parlent de la la femme n’est pas née mais faite, il y a un abîme énorme.

Aujourd’hui les femmes ne trouvent pas leur vraie place dans ce monde, on se bat dehors sans être clair sur ce que l’on est et à l’intérieur. Sommes-nous des femmes ou nous a-t-on appris à l’être? Notre place est-elle dans la maison ou à l’extérieur? La maternité nous gêne-t-elle ou nous autonomise-t-elle?

Unión Mujer est née en nous posant ces questions et voici mes humbles réponses, réponses en construction, comme Unión Mujer, comme ce féminisme central, complet et résolu où j’espère que vous vous sentez représenté et que, comme beaucoup d’entre nous, vous trouvez des réponses à vos doutes, à ce que vous pensez être et à ce que vous considérez comme vos idéaux, mais vous ne savez pas comment verbaliser.

La femme est une construction dynamique, mais pas comme la présente Simon de Beauvoir, où on a tout appris et on doit déconstruire des vieux paradigmes, mais où on a un vraie base. Les femmes sont des femmes sur les plans biologique, neuronal, hormonal; chacune de nos cellules montre notre sexe dans l’ADN, ce n’est pas un problème génital, c’est un sujet qui nous imprègne sous tous ses aspects. Notre psychologie différenciée de celle des hommes se conjugue avec le social et c’est là que nous formons la femme que nous sommes: dans le mélange du biologique, du psychologique et du social, chacun différent, chaque idéal. Nous ne pouvons pas abandonner notre nature. Nous sommes, comme le dit Boèce, gènes et culture.

Ainsi la femme trouve sa plénitude dans l’harmonie de ses domaines personnel, familial, professionnel, professionnel et transcendant et il y a le mot de passe, les premières réponses. Nous n’aurions pas à choisir d’être mère ou travailleuse, nous n’aurions pas à suivre les schémas qui nous marquent, mais à chercher personnellement à équilibrer ces domaines où le temps nous donnera un peu la clé. Parfois, nous devrons être plus à la maison (comme lorsqu’un enfant est né ou qu’un père tombe malade), d’autres fois, nous allons promouvoir davantage notre domaine professionnel (lorsque nous étudions une carrière ou que nous avons un projet pertinent). Donner toujours de l’espace à notre croissance personnelle et à notre stabilité, car personne ne donne ce qu’il n’a pas. Sans oublier de voir les choses pour l’éternité, vous professez la religion que vous professez, car les êtres humains sont appelés à transcender.

La femme peut et doit être pleinNous n’avons pas à nous battre avec notre nature, avec notre être mère, avec notre sens maternel, avec notre grande capacité à nous donner aux autres ou à l’homme. La clé est dans le Équilibre, au travail un jour à la fois pour s’épanouir.