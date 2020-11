Mexique.- Lors de la dernière série de questions lors de la comparution du secrétaire aux Communications et aux Transports, Jorge Arganis Diaz LealDes membres, des députés et des membres des commissions des communications et des transports et des infrastructures ont exprimé leur préoccupation concernant le faible investissement dans les routes, les travaux inachevés et l’accès universel à Internet.

À l’issue de la comparution, le président de la Commission des infrastructures, le député Ricardo Francisco Exsome Zapata (Morena) a exprimé sa préoccupation concernant le manque d’investissement dans l’entretien des routes et autoroutes du réseau fédéral que le pays a et a considéré comme importants les travaux qui sont faites, mais aussi entretiennent et conservent les pistes.

Il a souligné que l’attaque contre les voies de communication générales suscitait une vive inquiétude, comme on l’a vu lors de la prise de cabines dans différentes parties du pays et empêchant les chemins de fer de circuler librement; demandé de prendre une position plus stricte.

Il a souligné que, bien que cela soit vrai, il y a des investissements très importants dans les travaux d’infrastructure sur les voies de communication telles que le train maya, le couloir transisthmique ou l’isthme du train Tehuantepec, l’aéroport Felipe Ángeles, la construction du train interurbain Mexique-Toluca , améliorations aéroportuaires en Mexico et aéroport de TolucaEntre autres, la grande préoccupation concernant le manque de ressources du Secrétariat est devenue claire.

Intervention des députés et des députés

Adjoint Francisco Javier Borrego Adame (Brunette) Il a été jugé nécessaire d’appliquer la NOM 012 sur les autoroutes et les principales voies de communication afin de garantir la sécurité et moins d’accidents. En outre, il a déclaré que les utilisateurs des transports doivent avoir des arrêts sûrs sur les chariots nationaux. Il a demandé d’appliquer la responsabilité conjointe pour réduire le problème de la corruption sur les routes.

De Morena, la députée Martha Olivia García Vidaña a déclaré que l’administration actuelle n’a pas de traitement préférentiel pour aucun article, pour lequel elle a demandé au fonctionnaire comment la corruption qui existait par appel d’offres est traitée et comment les ressources seront affectées à la réseau routier pour les États en retard et quand Internet sera-t-il installé dans les régions isolées.

À son tour, le député Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, de Morena, a déclaré que le train du transisthme vise à développer l’isthme de Tehuantepec et à contribuer aux ports. Il demande si des scénarios alternatifs ont été proposés en termes de coûts du projet et si ses travaux seront affectés.

La députée Flora Tania Cruz Santos (Morena) a déclaré que depuis le début de l’administration actuelle, le SCT a pris une grande importance en développant le réseau de communications et de transport dans tout le pays, apportant des avantages à de grands secteurs grâce à la promotion de l’économie et le développement local. Il demande comment le réseau routier national sera promu.

Le député Agustín García Rubio, de Morena, a souligné qu’en termes d’infrastructure et de transport, l’agence avait de nombreux problèmes en suspens tels que le train interurbain Mexique-Toluca et a demandé s’il serait achevé au cours de ce mandat de six ans; En outre, dans quelle phase se trouve le nouveau système aéroportuaire de la vallée du Mexique et quel soutien sera fourni aux compagnies aériennes touchées par la pandémie.

Aussi de Morena, l’adjoint Arturo Roberto Hernández Tapia, s’est prononcé pour continuer à promouvoir la conservation et l’entretien des autoroutes sans péage, des routes rurales et des voies de desserte et l’achèvement des routes. Compte tenu des difficultés économiques, il a exhorté le Secrétariat à maximiser les stratégies de zéro corruption, de transparence et d’austérité.

Pour le PAN, le député Mario Mata Carrasco a fait remarquer que l’infrastructure routière constitue un pilier de développement et que les résultats ne sont pas positifs. Il s’est dit préoccupé par la prise de péages qui est devenu un problème sérieux et s’est demandé à quel point les dommages économiques représentaient et combien de kilomètres du réseau routier étaient en mauvais état.

emc