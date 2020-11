Mexique.– Le 12 novembre marque laJour du bouillon de poulet, l’un des plats les plus courants dans les foyers mexicains et dans les entreprises alimentaires.

Et c’est qu’en plus d’être délicieux, il est courant qu’il soit consommé pendant la saison d’hiver, les jours de pluie ou même, c’est une excellente option lorsque les gens sont malades, car c’est un excellent revitalisant pour le corps.

«Il contient une grande quantité de vitamines B dans le corps. La consommation d’une portion de bouillon de poulet couvre jusqu’à 93% de l’apport quotidien de cette vitamine. En plus de fournir du phosphore, qui aide à la formation des os et des dents », a déclaré Jesús Cabriales, de MSD Animal Health.

En outre, il fournit les graisses essentielles qui sont essentielles pour former les composants des membranes cellulaires et le fonctionnement normal de la peau. Alors que les graisses de poulet aident les adultes et les personnes âgées à protéger le cœur.

Selon Cabriales, «inclure le poulet dans notre alimentation – au moins deux fois par semaine – est essentiel car non seulement il offre de grands avantages à toute la famille, mais c’est aussi un produit sûr, car il a des normes élevées de qualité et de soins. Avec notre soutien, nous garantissons des animaux en bonne santé et des personnes en bonne santé grâce à une alimentation sûre et fiable ».

Quelques avantages de le consommer:

C’est très sain:la viande de poulet est une source importante de nutriments tels que les protéines, les vitamines et les minéraux.Il est facile à digérer:La majeure partie de la graisse du poulet se trouve sur la peau, donc son élimination réduit la consommation de graisse. Cela rend la viande facilement digestible et peut être consommée par des personnes de tout âge.Douleur articulaire:Il aide à réduire les douleurs articulaires et l’inflammation, en raison du fait qu’il contient du sulfate de chondroïtine, de la glucosamine et d’autres composés extraits du cartilage d’os de poulet.Oubliez l’insomnie:contient des acides aminés tels que la glycine, reconnue pour ses propriétés calmantes, qui vous aideront à vous endormir.Favorise des os solides et sains:ceci grâce au fait qu’il est riche en minéraux tels que le calcium et le magnésium.Revitalisant pour le corps:Sa valeur nutritionnelle aide contre les symptômes de la grippe, des maladies de l’estomac ou des douleurs articulaires. Il profite également à la santé visuelle, aide à obtenir de l’énergie, l’intégrité du système nerveux, la production de globules rouges et la santé de la peau, des cheveux et des ongles.

