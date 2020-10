Après avoir regardé la nouvelle bande-annonce de La Couronne, les fans de Gillian Anderson ils ne pourront pas croire ce qu’ils voient …

La star de Fichier X apparaîtra dans le rôle de Premier ministre de la Royaume-Uni, Margaret Thatcher, ensuite quatrième saison du drame royal de Netflix (en première le dimanche 15 novembre), et dans la bande-annonce, nous pouvons voir sa transformation impressionnante à l’aide d’une perruque volumineuse et d’une voix haletante qui correspond à celle de Thatcher. Dans l’aperçu, que pouvez-vous après le saut, nous voyons Thatcher bavarder avec la reine Isabel II qui redonne vie Olivia Colman et commenter combien les deux femmes ont en commun. En fait, ils ont presque le même âge … mais Thatcher il est un peu plus âgé, dit-il.

Le mari de Elizabeth, le prince Philip, se moque de la perspective de voir deux femmes diriger le pays, mais Elizabeth il répond: «C’est peut-être précisément ce dont ce pays a besoin». Cependant, les deux femmes s’affrontent en raison de l’économie et de diverses crises internes, et Thatcher assure Elizabeth qu’elle se sent très à l’aise de se faire des ennemis.

On peut aussi apercevoir le fils d’Elizabeth, le prince Carlos, rencontre la future princesse Diane pour la première fois, alors que les médias et les Britanniques réclament de se rapprocher de leur future reine. La mère de Elizabeth elle est sûre que la fille va “plier” aux caprices de la monarchie … et si elle ne le fait pas, elle va “casser”, prédit la princesse Margaret.

Nous vous laissons la bande-annonce ci-dessous: