La quatrième saison à venir de Éclair noir de Le CW sera le dernier, a annoncé la chaîne.

«Quand nous avons commencé le voyage Black Lightning, je savais que Jefferson Pierce et sa famille de femmes noires puissantes seraient un ajout unique au genre des super-héros», Le producteur exécutif Salim Akil a déclaré dans un communiqué. “L’amour que Blerds et tous les fans de bandes dessinées du monde entier ont manifesté pour cette série au cours des trois dernières saisons a démontré ce que nous envisageons: les Noirs veulent se voir dans toutes ses complexités.”

Continu: «Merci à la distribution phénoménale, aux scénaristes et à l’équipe, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Je suis incroyablement fier du travail que nous avons pu faire et des moments que nous avons pu créer pour donner vie à la première famille afro-américaine de super-héros de DC. “

«Je suis très reconnaissant à Peter Roth, Warner Bros. TV, Mark Pedowitz, The CW Network et Greg Berlanti pour leur partenariat et leur soutien à ma vision à chaque étape de ce voyage. conclu. “Bien que la saison quatre puisse être la fin d’un voyage, je suis très excité d’ouvrir un nouveau chapitre et la collaboration se poursuit avec The CW alors que nous racontons l’histoire de Painkiller.”

La quatrième et dernière saison de Black Lightning débute le lundi 8 février dans La CW, tandis qu’un spin-off axé sur Anti douleur (interpreté par Jordan Calloway) est actuellement en cours de développement.

Éclair noir met en vedette Cress Williams comme Jefferson Pierce, Chine Anne McClain comme Jennifer Pierce, Nafessa Williams comme Anissa Pierce, Christine Adams comme Lynn Stewart, Marvin «Krondon» Jones III comme Tobias Whale, James Remar comme Peter Gambi, Chantal Thuy comme Grace Choi (Juste promu au statut régulier) et Calloway comme Khalil Payne.

Une fois Black Lightning et Supergirl terminent leurs prochaines saisons finales, la série des Arrowverse de The CW sera: Batwoman, DC’s Legends of Tomorrow, The Flash, Stargirl et Superman & Lois . La chaîne développe également une série Wonder girl , centré sur le super-héros latin Yara Flor.