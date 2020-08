La crise du coronavirus COVID-19 a fait des ravages sur des milliers de familles dans toute l’Espagne. L’enfermement a fait perdre leur emploi à des milliers de personnes dans tout le pays ou voir leurs revenus considérablement diminuer, une situation que Kiko Rivera a également dénoncée il y a quelque temps. Le fils d’Isabel Pantoja a utilisé ses réseaux sociaux pendant son enfermement pour avouer qu’il traversait une récession économique majeure causée par la pandémie qui a frappé toute la planète.

Kiko Rivera

Votre revenu mensuel: 700 euros

L’artiste et ancien candidat à l’émission de télé-réalité expliquait alors que ses revenus avaient été réduits à 700 euros par mois. « Ce que l’Etat me donne », a-t-il ajouté dans un live avec l’influenceuse et ancienne participante de ‘Femmes et hommes et vice versa’ Tamara Gorro sur Instagram. Dans cette vidéo, il a déclaré que le fait de ne pas pouvoir quitter sa maison et la paralysie complète de l’industrie de la musique avaient causé ne pouvait pas fonctionner normalement, quelque chose qui avait vu ses revenus diminuer de manière significative et qui aurait créé une crise économique majeure puisque, comme il l’a expliqué, « J’ai les mêmes dépenses que d’habitude ».

La décision de Rivera

Eh bien, des mois après tout ce que nous avons vécu et avec une industrie de la musique qui tente de se battre pour survivre face à l’augmentation des flambées et des mesures restrictives, Kiko Rivera a choisi de refuser un emploi pour protéger sa famille. « Ils m’ont appelé pour travailler mais j’ai dit non. Je ne vais pas non plus le faire cette année », a-t-il commencé en racontant cela dans un live réalisé sur son profil Instagram officiel ce mardi 25 août. Le fils d’Isabel Pantoja a expliqué très franchement que « Cela ne me compense pas pour tout l’argent qu’ils peuvent me donner pour que je puisse le transmettre à ma famille ».

Rivera est clair que « Je ne peux pas me battre comme ça parce que mes filles sont petites et ma grand-mère est plus âgée » et c’est pourquoi il a été convaincu que «des temps meilleurs viendront, que chacun est avec sa conscience comme il veut». De cette manière, lui et sa famille devront continuer à vivre avec l’aide que l’Etat leur apportera et aussi du salaire que sa femme Irene Rosales continue de facturer sa collaboration hebdomadaire dans le magazine Telecinco «Viva la vida».