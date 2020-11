Mexico.- Pour cette saison de Noël Le Santa Drive en usine, est adapté avec un spectacle en plusieurs étapes, qui sera le premier spectacle en mouvement au Mexique.

La production qui est en hiver depuis plusieurs années sera présentée au format Exposition d’automobiles, pour le confort et la sécurité des spectateurs.

Le producteur Rodrigo Renovales et ses partenaires proposent aux familles

l’expérience interactive d’un spectacle magique et musical avec les mesures de sécurité les plus strictes que la nouvelle norme exige.

L’usine de Santa a été conçue pour être appréciée à l’intérieur de la voiture, chaque station à thème reçoit six voitures à la fois, permettant l’accès à 1 500 invités par jour.

Le coût d’entrée est de 1 500 $ par voiture, les fourgonnettes de plus de neuf personnes doivent être consultées.

Les familles qui souhaitent profiter du spectacle et ne peuvent pas y assister dans leur voiture auront un accès piéton au parc du bicentenaire et leur billet comprendra le transport en véhicules jusqu’à 5 personnes fournis par les organisateurs.

Comment se passe le spectacle à La Fábrica de Santa?

La visite nous emmène en voyage au pôle Nord pour cuisiner avec Mme Claus; Nous visiterons le bureau de poste où le Père Noël reçoit les lettres de tous les enfants. Plus tard, nous découvrirons l’impressionnante fabrique de jouets et pour la grande finale la plus attendue, nous rencontrerons le Père Noël en personne.

Tout dans le confort de notre véhicule. Dans la tournée, plus de 50 personnages participent sur scène.

Conférence de presse de La Fábrica de Santa de Rodrigo Renovales La Fábrica de Santa est socialement responsable

Comme chaque année, La Fábrica de Santa soutient des causes sociales, travaille avec différentes fondations et associations civiles en faveur des enfants mexicains.

Cette année, une alliance a été conclue avec la Fundación Televisa, un pourcentage des ventes au box-office sera livré à cette association, et sera alloué au projet Cuantrix. Grâce à cela, La Fábrica de Santa aura un impact sur la vie de milliers d’enfants dans le pays, en leur fournissant des outils pour apprendre la programmation numérique.

npq

