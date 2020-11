Le succès de Netflix est bien connu pour montrer des détails subtils que nous ne considérions pas comme importants à l’époque, mais qui deviennent ensuite pertinents à mesure que l’intrigue progresse. C’est le cas à découvrez les pouvoirs de Harlan dans “ The Umbrella Academy ”, personnage qui est apparu dans la deuxième saison sortie cette année et qui nous a révélé la fin, mais personne n’a remarqué.

Gerard Way et Gabriel Bá ont écrit la bande dessinée sur laquelle ils se sont basés pour réaliser ce programme, dans lequel le milliardaire et scientifique Sir Reginald Hargreeves adopte sept des 43 bébés nés un jour précis, y compris des femmes qui n’étaient pas enceintes. Au fil du temps, ils se rendent compte qu’ils ont des pouvoirs et forment un groupe de super-héros, mais ils se séparent, seulement pour être réunis par la mort de Hargreeves, c’est ici qu’ils se rendent compte que l’apocalypse est proche et bien qu’ils fassent de leur mieux pour l’arrêter, ce sont eux qui y croient

Pour la deuxième saison, ils se terminent tous à des années différentes à Dallas, au Texas. Vanya est en 1963 et quand elle apparaît, elle est tellement désorientée qu’une voiture la dépasse. Sissy, la femme au volant se rend compte qu’elle a perdu la mémoire et l’adopte, vivant avec son fils Harlan ils vivent ensemble, Mais Vanya a l’intention de s’enfuir quelque chose qui provoque la fuite du petit, en lui donnant la RCR, un peu de ses pouvoirs le dépassent, qui sont ceux qui ont provoqué la première apocalypse.

Mais un dessin réalisé par les meilleurs où l’on le voit voler ou léviter au-dessus de sa maison donne une idée de ce qui va se passer dans l’histoire. Les pouvoirs de Harlan dans “ The Umbrella Academy ” sont hors de contrôle et sa mère le trouve dans un champ de force qu’il a créé par accident. Vanya se consacre à lui retirer la plupart de ses pouvoirs ainsi qu’à éliminer certains membres de l’armée de la Commission du Temps, ce qui serait le début de la franchise.