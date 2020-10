Dans ces semaines, les seriéfilos espagnols profitent de dimanches magiques. Patria y Veneno, deux des meilleures séries de l’année (quelle merveille cette année pour la fiction télévisée espagnole) ouvre un nouveau chapitre le dimanche. Et chaque semaine, les réseaux sont remplis de commentaires pour les célébrer. Sans aucun doute, l’expérience hebdomadaire a profité à certains titres qui, s’ils avaient été disponibles dans leur intégralité le jour de leur première, nous aurions maintenant arrêté d’en parler ou, du moins, ils auraient perdu beaucoup de présence dans la conversation et dans le médias. Il faut une semaine pour se remettre de ses chapitres et les digérer. Les histoires de Cristina Ortiz ou Bittori et Miren coincées dans la veine en mode marathon seraient même indigestes à cause de leur dureté.

Le dilemme entre la première des saisons entières en même temps ou le lancement semaine après semaine vient de loin. Netflix a révolutionné la distribution et la consommation de fiction et de divertissement en décidant qu’avec ses productions originales, il allait reproduire la manière dont les téléspectateurs regardaient les séries sur DVD. Après tout, le secteur du DVD était à eux avant de commencer à diffuser. Quand ils ont commencé leur propre production, au fur et à mesure que ce volume augmentait, ils ont mis au point un modèle qui favorise la dévoration en quelques heures, compulsivement, et le passage à autre chose, et pour cela les saisons entières étaient la méthode parfaite. Cependant, ces derniers temps, même Netflix lui-même a commencé à expérimenter d’autres formes de distribution de contenu, et certaines de ses émissions de téléréalité et de ses talk-shows ont été lancées au cours de plusieurs semaines.

En Espagne, Movistar + souhaitait reproduire un modèle qui donnait au spectateur le contrôle sur la façon d’organiser le visionnage de sa série et a sorti ses productions en mettant toute la saison à la disposition de l’utilisateur. Cependant, les dernières sorties suggèrent qu’elles redirigent le coup: la troisième saison de Look what you have done a été lancée au rythme de deux chapitres hebdomadaires, le même système qui sera utilisé pour la comédie Nasdrovia à partir du 6 novembre. Dis-moi qui je suis, une production ambitieuse basée sur le roman de Julia Navarro qui sortira le 4 novembre, arrivera avec deux épisodes à son lancement et un nouveau chapitre chaque semaine. Peut-être dans leurs bureaux, ils ont fait la réflexion que, peut-être, des séries comme La Unidad ou Antidisturbios, avec une forte composante addictive, auraient pu convenir d’une première hebdomadaire qui a laissé le spectateur vouloir plus revenir sept jours plus tard en même temps. Laissez le bouche à oreille faire son travail.

Un lancement plus dosé est celui que certaines des dernières plateformes ont choisi pour atteindre la scène télévisuelle. Apple TV + et Disney +, par exemple, ont opté pour des versions avec trois épisodes de départ à suivre avec des chapitres hebdomadaires dans la plupart de leurs originaux. Ce sont des plates-formes qui ont moins de production propre exclusive et qui doivent conserver les utilisateurs avec ce qu’ils ont.

Amazon Prime Video a également reproduit le modèle de lancement unique de Netflix, mais cette règle a été ignorée avec la deuxième saison de The Boys, et il semble que le changement de stratégie a plutôt bien fonctionné pour eux. Malgré tout, Eric Kripke, responsable de la série, a voulu répondre aux plaintes de certains fans qui ont exigé toute leur saison de l’attraction. Il a précisé que la décision de publier les épisodes sur une base hebdomadaire était purement créative. “Beaucoup de gens [en Amazon] était réticent parce que c’était une nouvelle idée ou parce qu’ils ne le faisaient pas normalement. Mais nous l’avons voulu ainsi et Amazon a fini par accepter de l’essayer ». Peut-être qu’après cette expérience, ils recommenceront avec d’autres séries.

Amy Sherman-Palladino, créatrice de La merveilleuse Mme Maisel (précisément d’Amazon), s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur de l’émission hebdomadaire. «Je n’aime pas les marathons. Je pense que la raison pour laquelle les gens aiment Game of Thrones et des émissions comme celle-là est que vous construisez une relation avec ces émissions », a-t-il déclaré dans un rapport du Los Angeles Times l’année dernière.

En période de besoin de gratification immédiate, le danger de la diffusion semaine après semaine est que les gens se lassent d’attendre. Ou partez et revenez lorsque la série qui vous intéresse est terminée. Cependant, les premières qui font la promotion des marathons ont aussi leur contrepartie, comme l’anxiété générée par cette apparente course à regarder rapidement une série pour éviter les spoilers ou la perte de l’expérience partagée de commenter semaine après semaine ce qui s’est passé dans un chapitre et de partir Que l’incertitude et les attentes grandissent en vous. Il existe des études scientifiques qui montrent que les séries que l’on voit en marathon ne restent pas autant dans notre mémoire que celles qu’on voit petit à petit. Et, comme nous l’avons déjà dit, la conversation autour d’elle se dissout très rapidement. Un exemple, dans la première semaine après la première des dernières saisons jusqu’à présent de Choses étranges, 8,2 millions de tweets ont été envoyés à propos de la série. Quatre semaines plus tard, ce bruit avait chuté de plus de 90%. Si les huit épisodes avaient été diffusés semaine après semaine, cette conversation aurait duré dans le temps en étant à l’antenne pendant huit semaines. Est-ce que quelqu’un pense que si Game of Thrones avait été sorti dans un marathon, il aurait atteint la dimension qu’il a atteint en tant que phénomène social?

Les temps changent, les utilisateurs changent et les plates-formes s’adaptent à ces temps et à leurs utilisateurs. Ce que la guerre des plates-formes montre clairement, c’est qu’il n’y a pas de formule secrète pour réussir et que peut-être ce qui était bon hier n’est pas si bon aujourd’hui. Soyez de l’eau, mon ami.

