Le dernier film de Phineas et Ferb, Candace Against the Universe, est une sorte de voyage dans la tête. Après plus de 200 épisodes, un film fait pour la télévision et une poignée de spéciaux croisés, la franchise animée bien-aimée examine enfin l’une des dynamiques les plus importantes de la série – et les choses ne sont pas ce qu’elles semblent.

Désormais disponible pour les abonnés Disney +, l’événement musical commence avec Candace tentant de profiter d’une belle journée d’été, pour être alourdie par des pensées intrusives sur la colère qu’elle ressent lorsque les manigances de ses frères passent inaperçues par leur mère parfaitement ignorante. Malheureusement, sa chanson de détermination («Je ne vais pas me laisser entraîner dans leur théorie du chaos!») Est interrompue par la découverte d’un robot clown géant, un exemple parfait des manigances des garçons susmentionnées.

Candace peut pratiquement goûter à la justification lorsque leur mère entre dans l’allée, mais au moment où elle arrive à la porte d’entrée, le robot a déjà été emporté – l’effet secondaire d’une confrontation purement fortuite entre Perry l’ornithorynque et le Dr Heinz Doofenshmirtz . Juste un autre jour dans «la région des trois États».

Et à ce moment-là, le personnage d’Ashley Tisdale se brise enfin. «Ce n’est pas juste», se lamente-t-elle à Phineas et à Ferb. «Tout fonctionne toujours pour vous. Vous passez un excellent été. Chaque jour, je suis battu par l’univers. Je me sens tellement vaincu. Je me sens si seul. » Tout le monde dit toujours à quel point ses frères sont spéciaux, mais Candace se demande quand ce sera à son tour de ressentir cela. Encore plus sombre, elle commence à se demander si elle n’est pas spéciale du tout. Les garçons se rendent compte soudain qu’elle n’a pas profité de cet été (apparemment sans fin) autant qu’ils l’ont fait, et ils ne se sentent pas bien. Malheureusement, Candace et son amie Vanessa sont projetées dans l’espace extra-atmosphérique et enlevées par des extraterrestres avant que Phineas et Ferb ne puissent remettre les choses en ordre.

OK, c’est là que les choses commencent à devenir assez spoiler-y. Si vous n’avez pas encore regardé le film, vous savez quoi faire.

Ainsi commence une mission de sauvetage intergalactique, dans laquelle un équipage hétéroclite – Phineas, Ferb, Baljeet, Buford et Isabella, plus Doofenshmirtz et Perry, ce dernier doit cacher sa véritable identité aux bons et aux méchants – voyage pour sauver Candace et Vanessa. Au départ, le ravisseur de Candace (dont le nom réel est Super Super Big Doctor) semble assez gentil; elle appelle Candace «l’élue» et s’assure que tous ses besoins sont satisfaits. Mais il est rapidement révélé que S.S.B.D. est en fait un envahisseur impitoyable qui a conquis sa planète en utilisant des spores de contrôle de l’esprit, et comme ces spores sont alimentées par le dioxyde de carbone, son prochain arrêt est la Terre.

En découvrant que tous les humains produisent du dioxyde de carbone, Candace devient beaucoup moins précieuse pour son ravisseur, alors elle revient rapidement à son état initial de dépression. «Je ne suis pas spéciale», dit-elle à Phineas et Ferb. «Je ne suis même pas une bonne sœur! Vous êtes mieux sans moi. C’est là que cela se produit: les garçons lui offrent une tasse «Sœur n ° 1 au monde» qui projette ensemble des vidéos de leurs souvenirs préférés. « Ce sont toutes les choses qui font de vous la personne la plus cool que nous ayons jamais rencontrée! » ils lui disent. « Nous souhaitons juste que vous puissiez vous voir comme nous vous voyons. »

Inspirée par l’amour de ses frères, Candace intervient et détruit l’envahisseur impitoyable de la région des trois États, l’aidant à résoudre ses propres problèmes de petit-frère. «Il ne s’agit pas du tout de mon frère», se rend-elle compte. « Il s’agissait de ma propre valeur! » (Note latérale: Oui, c’est la voix de Tiffany Haddish qui crie « Candace! » Chaque fois qu’un des hommes de main de S.S.B.D. explose.)

En parlant de problèmes de petit-frère, la mère du gang s’enroule au milieu de ce chaos, offrant enfin à Candace la possibilité de faire éclater Phineas et Ferb un et pour tous – mais elle ne le fait pas! Au lieu de cela, Candace l’incite à se diriger vers le centre-ville et à éviter complètement la folie. Cela dit, nous sommes curieux de voir comment elle réagit à l’expérience du portail de son mari pendant le générique de clôture du film.

La façon dont le changement d’attitude majeur de Candace pourrait affecter la franchise – un autre film est prétendument envisagé – reste à deviner, mais il a certainement fallu beaucoup de temps. Notez Candace Against the Universe dans notre sondage ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.

