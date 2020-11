S’il faut reconnaître un génie pour López Obrador c’est la construction de récits politiques simples, efficaces et satisfaisants. Des histoires avec des chapitres qui récompensent l’intrigue. Il est bien connu que la lutte contre la corruption est le leitmotiv de sa Quatrième Transformation tant attendue et le reste des thèmes sont des accessoires, des consommables.

Le grand récit des 4T a préparé le citoyen spectateur à un aboutissement incontournable: la fin ignominieuse des méchants. À savoir: Un ou deux symboles de l’empyréen du «Prianisme» poursuivi et répudié pour actes de trahison. L’intrigue secondaire est pleine de personnages, de pactes et de complicités qui élèvent les murs et les planchers du sombre bâtiment de la corruption dont le destin sans équivoque est de se précipiter dans les ruines honteuses d’un Mexique de mémoire malheureuse.

L’histoire est facilement assimilable pour tous les types de lecteurs, même pour ceux qui ignorent complètement les noms ou les événements précédents qui composent cette saga politique. Un immense édifice de corruption dont les fondements ne sont que les cadavres des misérables et des victimes d’un système corrompu; et dont la structure n’est qu’une succession pourrie d’agents facilitateurs de la transaction et d’abjects fonctionnaires complices des maîtres d’un pouvoir pris au peuple.

Pour l’histoire de López Obrador, dans la couronne de la corruption politique, il y a des pièces soignées, une diplomatie parfaite et des fenêtres très soignées qui laissent passer une lumière qui semble purifier tout. Une lumière pourtant gouvernée par les détenteurs des médias et de l’opinion publique qui embellit l’impossible et exalte l’exécrable.

Les médias et les citoyens, cependant, ont ressenti une meilleure histoire et plus de revenus parmi le public. Celui du héros singulier qui, de la plus humble des origines, fait face à une entreprise presque impossible et à laquelle la puissance met des obstacles sans fin. Au bout de ce chemin, on le sait, il n’y a pas d’autre scène que celle des gorges de ses adversaires étant gaines du couteau de sa vengeance.

C’est une bonne histoire. Mais ce n’est pas le but de l’administration publique.

Il ne fait aucun doute que le mandat que le président a confié au bureau du procureur général n’est pas aussi simple que le récit le suggère. Il existe une infinité de lois, de manuels, d’exigences et d’éléments procéduraux qui ne peuvent être sacrifiés en fonction de la fluidité de l’histoire. C’est peut-être pour cela que Gertz Manero propose des morceaux d’histoire comme dans les romans anciens par livraison.

Et, en même temps, la commission faite par le peuple mexicain à López Obrador a une complexité à laquelle une épopée anti-corruption ne peut être réduite, aussi nécessaire et désirable soit-elle. Stabilité politique, développement économique, promotion de l’emploi, assistance sociale et protection des personnes vulnérables, protection du patrimoine et de l’environnement, création de la culture et de la science, solidité des institutions démocratiques, modèles d’équité , la sécurité et la santé publiques devraient être les objectifs principaux d’une transformation profonde de la vie de la nation. Le reste sera des histoires que les gens se lasseront d’entendre.

Les révélations récentes et le déroulement des enquêtes semblent apporter le grand final souhaité non seulement par le président mais par une bonne partie de la population; mais nous devons aussi faire attention aux sages: «Ne demandez pas plus de la boisson de vos souhaits; vous pensez que c’est du miel et ce n’est rien d’autre qu’une boisson mortelle ». Et c’est que cette heure terrible ne nous donne pas de trêve pour les distractions, la crise pandémique a transformé nos peuples et notre culture, il est logique qu’elle transforme leurs gouvernements et leurs structures. Les urgences de la nation n’attendent pas l’histoire héroïque pour remédier à leurs tragédies. Le sage continue en disant: “Dans la tempête de la mer, chercher le chemin de la liberté est très difficile car la porte de la médecine est fermée.” Nous n’avons donc pas d’autre choix que de naviguer. C’est le sort d’une administration publique honnête.

* Directeur VNoticias.com

@monroyfelipe

