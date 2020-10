Du cinéma et des séries télévisées aux espaces pour enfants, programmes de divertissement, documentaires, magazines et podcasts. Toujours en français et sous-titré, destiné à un public général et culturel. Il s’agit de la nouvelle plateforme TV5MONDEplus. Accessible partout dans le monde – à l’exception de la Chine, des États-Unis et des Pays-Bas -, cette nouvelle chaîne numérique de vidéos à la demande est accessible gratuitement via tous les médias de télévision Web, mobiles et connectés et Chromecast.

Tous les contenus, exclusivement en français, sont sous-titrés en cinq langues (français, anglais, espagnol, arabe et allemand), ce qui fait de la plateforme une ressource très utile pour écouter le français qui est parlé aujourd’hui dans différentes parties de la planète et découvrez les différentes cultures francophones. De cette façon, les téléspectateurs peuvent facilement suivre le contenu sans manquer l’intrigue. Parce que c’est aussi l’un de ses objectifs, promouvoir la langue française et son apprentissage à travers les meilleurs programmes diffusés dans cette langue.

Pour les plus jeunes, TV5MONDEplus consacre environ 400 heures à une programmation basée sur des dessins animés et des contenus éducatifs.

L’interface de navigation est la même pour tous les utilisateurs. Mais, selon les régions du monde, des aperçus éditorialisés sont proposés pour chaque spectateur. Pour cela, la plateforme propose une authentification optionnelle à chacun d’entre eux pour améliorer, enrichir et personnaliser l’expérience utilisateur.

Un catalogue complet

Le catalogue TV5MONDEplus regroupe différentes productions et podcasts des chaînes associées à la chaîne internationale TV5MONDE (France Télévisions, RFI, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada, RTS, RTBF), un support unique qui relie tous les francophones et francophiles du monde.

Organisé par genre, le catalogue est composé de 11 catégories: Cinéma, Découverte, Culture et Art de Vivre, Divertissement, Langue Française, Séries TV et Fiction, Environnement, Mémoire et Société, Enfants, Podcasts et Partenaires culturels. En effet, la plateforme propose également des programmes de ces partenaires culturels tels que le Musée de l’Homme, le Collège de France et le Centre Culturel Canadien à Paris.

La nouvelle chaîne en ligne démarre avec une sélection de 3000 heures de contenu en français. A l’avenir, le catalogue s’élèvera à 5 000 heures, avec une mise à jour de l’offre de 150 heures par mois. Pour les plus jeunes, TV5MONDEplus consacre environ 400 heures à une programmation basée sur des dessins animés et des contenus éducatifs.