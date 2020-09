Les membres de la famille Kardashian-Jenner ont vécu une grande partie de leur vie aux yeux du public. La première de Keeping Up with the Kardashians a inauguré une toute nouvelle ère de télé-réalité.

Entre la série et ses nombreux retombées, les fans ont pu voir les détails intimes de la vie des membres de la famille. Ces moments vont de l’hilarant au dramatique en passant par la confusion (rappelez-vous quand une jeune Kylie Jenner a montré ses mouvements sur une perche de strip-teaseuse).

Ce genre de transparence et d’accès à la vie de la famille peuvent donner aux fans l’impression qu’ils savent tout ce qu’il faut savoir sur les sœurs et leurs singeries. Cela peut également conduire à des critiques assez sévères de leur vie – souvent considérées comme excessives et gâtées.

Alors que certains des drames de la famille ont été exagérés et d’autres ont certainement été de leur propre fait, il y a de vrais traumatismes dans leur arrière-plan. L’un de ces incidents concerne un accident de voiture, et il a laissé Khloé Kardashian avec des dommages durables.

«Keeping Up with the Kardashians» a mis en lumière des moments dramatiques

La série de télé-réalité ne s’est pas concentrée uniquement sur les moments positifs du style de vie luxueux de la famille. Bien sûr, une grande partie de la série se compose de membres de la famille qui se disputent entre eux et leurs problèmes relationnels ou montrent leur richesse, mais ils ont également utilisé leur plate-forme pour s’attaquer à des événements plus graves.

Selon Cosmopolitan, certains des moments les plus graves et dramatiques de la série ont inclus l’annonce de Kim Kardashian selon laquelle elle divorçait de Lamar Odom (quelques semaines à peine après leur mariage) et la perte de la boucle d’oreille de Kim Kardashian (dont les fans sont convaincus qu’elle est fausse).

Les moments les plus difficiles de Khloe Kardashian ont été dans la série

Peut-être plus que quiconque, cependant, les moments les plus vulnérables de Khloé Kardashian ont été filmés.

Sa relation avec Tristan Thompson était tumultueuse et elle a découvert qu’il la trompait en donnant naissance à leur fille. Le tout – dramatique et douloureux à lui seul – a été filmé et diffusé dans le monde entier.

Khloé Kardashian

La star a également fait face à un examen plus minutieux de son apparence que ses sœurs, les fans décriant fréquemment qu’elle a un «nouveau visage» et insistant sur le fait qu’elle a dû travailler pour modifier son apparence. Les fans ont également rapidement appelé Khloé Kardashian pour ce qu’ils considèrent comme un mauvais comportement dans la série.

La plus jeune sœur Kardashian est souvent vue parler de personnes derrière le dos et généralement négatives, et certains fans ont lié cela à une dynamique tendue avec sa sœur Kim Kardashian. Bien que la série l’ait sans aucun doute aidée à devenir célèbre et fortunée, elle a également été un espace dans lequel elle a été fortement critiquée et a eu du mal à faire face à la pression du monde qui s’introduit dans sa vie personnelle.

Khloe Kardashian a eu une blessure traumatique

Bien avant La première de L’incroyable famille Kardashian en 2007, Khloé Kardashian a subi un événement traumatisant qui n’a pas été filmé mais qui a eu un impact durable sur elle. Selon BuzzFeed, un accident de voiture a envoyé Kardashian à travers le pare-brise d’une voiture en 2001. Le résultat a été un traumatisme crânien qui a eu un impact négatif sur sa mémoire à long terme.

Kardashian a parlé de la blessure dans un épisode de l’émission de téléréalité et a expliqué: « C’est vraiment irritant et frustrant et un peu triste de ne pas pouvoir me souvenir de tant de choses de mon enfance à cause de cet accident de voiture. »

Il peut être facile de regarder les membres de la famille Kardashian-Jenner comme s’ils étaient des personnages d’un drame fictif, mais ce sont de vraies personnes et au moins certains des défis auxquels ils sont confrontés découlent d’incidents réels.