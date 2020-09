Disney a publié de nouveaux détails et images sur le premier épisode de la nouvelle série National Geographic, The Magic Of Disney’s Animal Kingdom, qui arrive à Disney + le vendredi 25 septembre.

Voici la description officielle du premier épisode:

Dans la réserve faunique de Harambe, au Kenya, une girafe Masai intervient pour une pédicure qui pourrait marquer l’histoire de Disney alors que le gardien des animaux Rory et l’équipe tentent de fournir une santé de sabot unique en l’entraînant à subir une coupe «ongle», volontairement. Le Kenya se révèle être une patiente très inquiète, mais l’équipe persévère en sachant qu’un petit pas pour elle est un pas de géant pour les girafes du parc. Pendant ce temps, dans la savane, l’éléphant d’Afrique Mac, le plus grand résident du parc, fait un bilan de routine qui révèle une bouchée de mystère. Dans la section des affections de Rafiki’s Planet Watch, c’est une chance pour un résident beaucoup plus petit, Popcorn, un poulet sauvé avec un problème d’œuf qui nécessite une intervention chirurgicale. Dans les coulisses, les Imagineers de Disney, y compris le visionnaire Joe Rohde, imaginent un palmier magique qui illumine les éléphants lors du safari nocturne du parc.

Voici quelques images d’aperçu de cet épisode:

La nouvelle série, La magie du règne animal de Disney débute sur Disney + le vendredi 25 septembre.

Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle série?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk