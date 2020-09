Disney a publié de nouveaux détails et images sur le cinquième épisode de la nouvelle série National Geographic, The Magic Of Disney’s Animal Kingdom, qui arrivera à Disney + le vendredi 23 octobre.

Voici la description officielle du cinquième épisode:

Pour la première fois dans l’histoire du parc, les zèbres des montagnes de Hartmann arrivent dans la savane du Disney’s Animal Kingdom! Le gardien Meaghan et l’équipe font de leur mieux pour acclimater le troupeau espiègle et préparer les autres animaux à rencontrer leurs nouveaux voisins, y compris un jeune zèbre des montagnes de Hartmann, Clementine, et la future maman Prima. Pendant ce temps, le cochon babirusa Betty est présenté à un babirusa célibataire, Mentari, avec l’espoir que les cochons courageux se débrouillent et donnent au parc son tout premier porcelet babirusa. À The Seas avec Nemo & Friends à EPCOT, un lamantin sauvé de 1800 livres, Lou, a une queue potentiellement infectée, les gardiens doivent donc utiliser une grue pour le soulever hors de l’aquarium pour le transporter à la salle de traitement vétérinaire pour une haute- CT scan.

Voici quelques photos de cet épisode:

Le cinquième épisode de « La magie du règne animal de Disney » arrivera sur Disney + le vendredi 23 octobre

