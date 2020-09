Disney a publié de nouveaux détails et images sur le huitième et dernier épisode de la nouvelle série National Geographic, The Magic Of Disney’s Animal Kingdom, qui arrivera à Disney + le vendredi 13 novembre.

Voici la description officielle du dernier épisode de la première saison:

Peri le porc-épic est sur le point de donner naissance à un nouveau bébé flou, mais suite aux éternuements persistants de Peri, le Dr Dan et l’équipe interviennent pour l’aider à respirer plus facilement. tigre, fait face à une série de tests difficiles pour la garder mentalement et physiquement stimulée, se méritant une récompense charnue. À la salle de traitement vétérinaire, le Dr Natalie et le spécialiste Dr Andrew pratiquent une intervention chirurgicale sur Stark, un steenbok nouveau-né chéri, pour redresser ses jambes. Dugan, un rhinocéros blanc du sud, profite d’une fête d’anniversaire et reçoit une surprise des pompiers locaux.

Voici quelques photos de cet épisode:

Le dernier épisode de la première saison de «La magie du royaume animal de Disney» arrive à Disney + le vendredi 13 novembre.

