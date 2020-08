Avant que le coronavirus ne retarde le tournage, la prochaine série Marvel, «Le faucon et le soldat de l’hiver» serait arrivée sur Disney + en août, cependant, avec quelques tournages encore à faire, la sortie de l’émission est retardée.

Cependant, la marchandise pour le spectacle Disney + commence maintenant à être déployée dans les magasins, avant sa sortie éventuelle de Disney +. Les utilisateurs de Twitter @ Q82004yousef1 et SpinelessOyster ont partagé quelques images de deux T-shirts représentant le Falcon et le Winter Soldier.

La marchandise pour les émissions et les films à venir peut arriver dans les magasins des mois avant leur sortie, mais voir des produits arriver dans les magasins est, espérons-le, un bon signe qu’il ne faudra pas trop longtemps avant que « Le faucon et le soldat de l’hiver » arrive sur Disney +.

Récemment, des voitures Hot Wheels ont été trouvées avec des illustrations de la prochaine série Disney +, nous devrions donc nous attendre à voir beaucoup plus de marchandises pour commencer à sortir dans les magasins.

Suite aux événements de «Avengers: Endgame», Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans «The Falcon» de Marvel Studios. et The Winter Soldier. » La toute nouvelle série est dirigée par Kari Skogland; Malcolm Spellman est le rédacteur en chef.

Vous attendez avec impatience «Le faucon et le soldat de l’hiver»?

