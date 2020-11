Mexique – Pour ce soir et tôt jeudi, de fortes pluies ponctuelles sont prévues (de 75 à 150 millimètres [mm]) dans les localités de Chiapas, Quintana Roo et Tabasco; très forte (50 à 75 mm) à Campeche, au nord d’Oaxaca et au sud de Veracruz, et forte (25 à 50 mm) au Yucatán.

Les pluies seront générées par le front numéro 11, qui s’étendra en stationnaire sur le nord de la mer des Caraïbes et interagira avec la large circulation de la dépression tropicale Eta, située au-dessus du Honduras.

La masse d’air associée au front maintiendra un environnement froid pendant cette nuit et tôt le matin dans une grande partie du Mexique, avec des gelées à l’aube dans les États de Mesa del Norte et Mesa Central, ainsi que des bancs de brouillard matinal dans les zones montagneuses de l’est. et centre du pays.

Un événement nord avec des rafales de 80 à 100 kilomètres par heure (km / h), est attendu dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec.

On estime également le vent du nord avec des rafales de 70 à 90 km / h et des vagues de 4 à 6 mètres (m) de haut sur les côtes de Quintana Roo; rafales de 50 à 60 km / h avec houle de 2 à 4 m sur la côte du Yucatán, et rafales de 40 à 50 km / h et houle de 1 à 2 m sur les côtes de Campeche, Tabasco et Veracruz.

À 18 h 00, heure du centre du Mexique, Eta s’est affaibli en une dépression tropicale; son centre était situé sur des terres à environ 115 kilomètres (km) à l’est de Tegucigalpa, au Honduras, et à 535 km au sud-sud-est de Puerto Costa Maya, à Quintana Roo.

Il présente des vents maximums soutenus de 55 km / h et des rafales de 75 km / h, se déplaçant à 11 km / h vers l’ouest.

En raison du risque de glissements de terrain, d’augmentation du débit des rivières et des ruisseaux et d’inondations dans les zones basses, la population des États susmentionnés et la navigation maritime sont instamment invitées à rester attentives aux alertes du Service météorologique national (SMN) de la Commission nationale del Agua (Conagua) et suivez les indications des autorités nationales, municipales et de la protection civile.

Prévisions pour demain

Des pluies torrentielles ponctuelles (150 à 250 mm) sont prévues dans les zones du Chiapas, du Quintana Roo et du Tabasco; intense à Campeche, à l’est d’Oaxaca et au sud de Veracruz, et très forte au Yucatán, causée par l’interaction du front numéro 11 avec la large circulation du cyclone tropical Eta.

De même, une nouvelle masse d’air froid renforcera le front numéro 11 et maintiendra l’environnement du froid au très froid pendant la matinée et la nuit de ce jeudi sur une grande partie du territoire national, avec des gelées dans les états de Mesa del Norte et Mesa. Bancs de brouillard et central dans les montagnes orientales et centrales du pays.

Des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius sont estimées avec des gelées matinales dans les zones montagneuses de Chihuahua, Durango, État du Mexique, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas, et de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées matinales possibles dans le montagnes d’Aguascalientes, de Basse Californie, de Mexico, de Coahuila, de Guanajuato, de Jalisco, du Michoacán, de Nuevo León, d’Oaxaca, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Sonora et de Tamaulipas.

