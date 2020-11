‘Elite’ et ‘La Casa de Papel’ ont montré que les séries espagnoles ont beaucoup à offrir à la plate-forme de streaming dans le monde entier, et la bande-annonce de ‘El Desorden que Dejas’ montre que cette tendance se poursuivra sur Netflix.

Dans cette nouvelle production Carlos Montero, l’un des créateurs de ‘Elite’, collabore à nouveau avec la plateforme de streaming pour développerr et diriger cette série basée sur un roman écrit par lui-même.

Le roman original de Montero a été récompensé par le prix Primavera de Novela, un prix décerné par la maison d’édition Espasa, en 2016. À cette époque, il était surtout connu pour avoir créé «Física o Química», l’une des séries pour adolescents espagnols les plus populaires. tous les temps.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce de “ The Disorder You Leave ”, la série se déroule à Novariz, une ville fictive de Galice où arrive Raquel, une enseignante qui comblera le poste laissé après le suicide de l’enseignante qui l’a remplacée.

Raquel est professeur de littérature et elle a accepté de prendre la substitution car elle avait de grands espoirs d’être enseignanteMais son rêve se transformera en cauchemar dès que ses élèves lui feront un accueil macabre.

Au fur et à mesure que la vidéo avance, on peut voir qu’elle reçoit une note anonyme qui dit: “Et combien de temps vous faudra-t-il pour mourir?”, Ce qui l’amènera à enquêter sur ce qui est arrivé à l’enseignante précédente qui occupait son poste.

Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Arón Piper, Tamar Novas et Roberto Enríquez sont les protagonistes de la série.

L’équipe de scénarisation est composée de Carlos Montero, Javier Holgado et Andrés SearaComme on l’a dit, c’est les débuts de Montero en tant que réalisateur, accompagné de Silvia Quer et Roger Gual.

La date de sortie de «The Disorder You Leave» est le 11 décembre, uniquement sur Netflix.