Les fans ont déjà attendu plusieurs mois pour quelque chose de nouveau de la part du MCU, et nous devons encore attendre un peu plus longtemps. «WandaVision» devrait être celui qui ouvrira la phase 4 en décembre, mais sa date de sortie n’est pas encore confirmée. Cependant, l’idée originale était que “ The Falcon and The Winter Soldier ” était la première série de cet univers, ce qui n’arrivera pas car ils n’ont pas encore fini d’enregistrer, en fait, il y a un regard intéressant sur le plateau où On peut voir la nouvelle garde-robe de Sharon Carter.

Emily Van Camp reprendra son rôle d’agent 13 que nous avons rencontré dans «Captain America: The Winter Soldier» et «Captain America: Civil War». Il fera partie des aventures de Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) qui continuent leur vie après que Captain America ait donné le commandement à Sam, héritant de son bouclier, qui termina en possession de l’agent américain (Wyatt Russell) pour des raisons qui restent à clarifier.

La nouvelle garde-robe de Sharon Carter peut être vue grâce à la nouvelle image du tournage de “ The Falcon and The Winter Soldier ”, un programme qui, selon les mots de Mackie, ressemblera plus à un film de six heures qu’à une série.

“Nous étions en Europe, et tout est devenu fou en Europe d’abord”, a déclaré Mackie. “Nous avons donc été fermés deux semaines avant la fermeture des États-Unis. C’était vraiment incroyable simplement parce que j’ai l’impression que nous sommes la première série ou le premier film Marvel à avoir des contraintes budgétaires. Et ça a toujours été mon [experiencia], «C’est Marvel, nous pourrions tirer pour toujours. Et ils disent: «Non» C’était donc une expérience très différente du reste des films. Mais en même temps, ça a été très amusant. “