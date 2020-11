Après la mauvaise réception des films les plus récents de Guerres des étoiles, tout indique qu’ils continueront d’élargir cet univers à travers des séries live-action grâce au grand succès de ‘Le Mandalorien’, donc il travaille déjà sur des séries comme ‘Obi-Wan’ et ‘Cassian Andor’, Mais tout indique que la série pionnière continuera à se développer, comme nous le verrons “ The Mandalorian 3 ” en 2021.

La série ‘The Mandalorian’ créée par Jon Favreau Cela a été l’un des plus grands succès de la plateforme Disney + et de l’univers Star Wars, c’est pourquoi la deuxième saison est actuellement en cours de diffusion, qui attire les fans chaque week-end en attendant la présentation de personnages importants tels que Ahsoka tano, qui sera joué par Rosario Dawson.

Grâce à une nouvelle promo sur la plateforme Disney +, il a été annoncé que Nous verrons ‘The Mandalorian 3’ en 2021Eh bien, cette promo fait la promotion de ce qui arrivera l’année prochaine, comme la série Marvel Studios, certains films et bien sûr la série “ The Mandalorian ”, mais il est frappant qu’elle répertorie les saison 1, 2 et 3.

Jusqu’à présent, on sait que la troisième saison est déjà confirmée et commencera à être enregistrée avant la fin de 2020, de sorte qu’elle pourrait arriver vers octobre, ainsi que la première des deux saisons qu’il faut et continuer avec la tradition pour le Franchise Star Wars sur la plateforme.

En plus de ‘Le mandalorien’, ‘Obi-Wan’ et ‘Cassian Andor’, Il n’est pas exclu que d’autres séries d’action réelle soient faites et apparemment, il y a des plans pour un solo d’Ahsoka Tano, bien que cela puisse dépendre de la façon dont le personnage est reçu, alors peut-être qu’il y aura beaucoup de Star Wars dans les années à venir.