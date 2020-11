Face à la hausse des coûts du logement en Californie, ainsi qu’au désir d’échapper à la pandémie de Covid-19 qui a tué près de 18000 personnes dans l’État, de nombreux Américains ont préféré migrer vers Tijuana et d’autres villes de Basse Californie.

Le marché immobilier de Baja California présente des caractéristiques particulières qui donnent des avantages au reste du pays, l’un d’entre eux étant le quartier avec l’Union américaine où, malheureusement, la pandémie a eu un impact négatif sur le marché du logement.

Jorge Carbonell, principal opérateur pour la région du Mexique de la société KW Border, dédiée à l’immobilier, a expliqué que dans certaines zones du sud de la Californie, les villes ont commencé à se décentraliser en raison du travail à distance, ce qui a entraîné une appréciation de la valeur de propriétés et a donc rendu le marché mexicain plus attractif pour les investisseurs de cette région.

«Nous apportons en moyenne 300 mille dollars pour une propriété dans le sud des États-Unis, ce qui est déjà très élevé dès le départ, puisque le facteur de décentralisation existe, le Mexique devient très attractif pour les investisseurs mexico-américains, donc c’est une belle opportunité, compte tenu Le taux de change à 20 pesos rapporte une moyenne nationale de 110 mille dollars au maximum, ce qui représente trois fois moins qu’une maison en Californie.

Tijuana, le point le plus attractif de Baja California pour les investisseurs

S’adressant au portail Bordernews.mx, il a souligné qu’une autre des grandes attractions de la ville sont ses constructions verticales, car elle est considérée comme une évolution immobilière.

En effet, il montre une croissance positive pour les villes qui ont la capacité de réaliser cette reconversion.

«La reconversion du territoire est la meilleure chose qui puisse arriver dans une ville, il faut la voir non pas comme une ville concrète mais comme quelque chose d’organique, puis avoir l’opportunité de se reconfigurer et de concentrer les services et de progresser, c’est quelque chose que peu de villes ils l’ont fait et Tijuana peut en tirer beaucoup grâce à la zone urbaine », a-t-il expliqué.

Carbonell a souligné que tous ces types de situations qui rompent avec le statu quo et nous amènent à nous adapter à une nouvelle réalité sont positifs.

En outre, il a souligné que ce sera la décision de chaque individu de se concentrer sur le positif pour continuer à grandir et à survivre.

“Premièrement, nous nous sommes unis en tant qu’organisation, nous nous protégeons mutuellement contre cette situation et cela nous a permis de resserrer les rangs et de profiter des opportunités”, a-t-il déclaré.