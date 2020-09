Mexico.- La pandémie de coronavirus a laissé des douleurs et a également montré la fraternité au Mexique et dans le monde, mais aussi la fragilité du système de santé dans notre pays, où il y avait des hôpitaux sans équipement ni personnel médical.

Au début de la pandémie, il y avait 401 hôpitaux abandonnés par les administrations précédentes, pillés et à moitié construits; un déficit de 200 000 professionnels de la santé. En quelques mois, 969 hôpitaux, 32 200 lits et 47 000 médecins ont été embauchés, transformés et équipés.

Au cours du message politique du Deuxième rapport du gouvernement, Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que le Mexique participait à la création du vaccin contre Covid en accord avec l’ONU, à travers un accord avec l’Université d’Oxford, les laboratoires AstraZeneca, le gouvernement argentin et la Fondation Carlos Slim.

Dans le domaine économique, il a été décidé d’injecter des ressources de bas en haut. Il n’y a pas eu de sauvetage et les ressources ont été socialisées. Sept ménages sur 10 reçoivent un avantage direct et cent pour cent des communautés autochtones sont desservies, a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie au Patio d’honneur du Palais national, le président López Obrador a déclaré qu’à ce jour, 23 millions de soutiens sont alloués et que pour cela des réformes constitutionnelles sont nécessaires.

Cela garantit des pensions pour les personnes âgées, des bourses pour les étudiants et les handicapés, 115 milliards de pesos ont été dispersés en soutien et non en dons.

Devant 70 invités, parmi lesquels se trouvaient des représentants des trois puissances, des hommes d’affaires, des hommes politiques, des dirigeants syndicaux et sociaux; Outre les médias conventionnels et les réseaux sociaux, le président López Obrador a évoqué le soutien à divers secteurs sociaux:

Trois millions d’agriculteurs et de producteurs ont reçu un soutien, des engrais gratuits et des prix garantis ont été fixés pour qu’ils puissent vendre à un meilleur prix et être compétitifs.

Dans le même temps, des succursales de la Banco del Bienestar ont été approchées afin que la population n’ait pas besoin de parcourir de longues distances. D’ici 2021, il y aura 2700 succursales et à ce jour, 226 ont été construites.

Parallèlement à cela, 26 mille 789 localités ont été équipées d’Internet et en 2021, le service sera disponible sur tout le territoire national.

En ce qui concerne l’éducation, la réforme de l’éducation mal nommée a pris fin, onze millions de bourses ont été attribuées; comme il a affirmé que l’éducation n’est pas un privilège, mais un droit.

Le président a remercié les migrants d’avoir contribué 10 pour cent de plus aux envois de fonds dans la phase critique de l’épidémie de Covid-19 et d’avoir participé à atteindre 40 milliards de pesos d’ici la fin de 2020. Dix millions d’entre eux en bénéficient. familles.

