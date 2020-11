Mexico.- La première année du deuxième mandat du recteur Enrique Graue Wiechers à la tête de l’UNAM a été une année de défis et d’une complexité extraordinaire, dans laquelle l’institution ne s’est pas arrêtée; au contraire, il a montré sa force, sa créativité et son engagement auprès des étudiants universitaires et du Mexique.

Graue wiechers a souligné l’attention, l’étude et la maîtrise de l’urgence sanitaire causée par le coronavirus; la conversion précoce des processus d’enseignement-apprentissage vers le numérique et la création de milliers de classes virtuelles.

Attention à la pandémie

Depuis la fin du mois de mars dernier, lorsque la pandémie a forcé le confinement des étudiants universitaires et du pays; L’UNAM a ajouté ses connaissances, ses talents et ses capacités aux efforts déployés par différentes institutions nationales pour contenir la propagation du coronavirus.

Face à la distanciation sociale, l’UNAM a mené une série de mesures dans pratiquement toutes les disciplines du savoir; et des compétences supplémentaires pour connaître et comprendre scientifiquement la dynamique de la pandémie. Il en va de même pour le conseil aux institutions gouvernementales ou pour la recherche biomédicale, comme pour la conception d’équipements et de dispositifs médicaux; ou dans les soins psychologiques, économiques, juridiques et de genre, à des milliers d’étudiants universitaires, ainsi que des hommes et des femmes mexicains.

Les activités entreprises dans les domaines éducatif et culturel ne s’adressaient pas seulement à la communauté universitaire, mais à la société en général.

Le principal problème auquel l’UNAM a été confronté dans cet épisode d’urgence est l’inégalité, celle des déficiences économiques rencontrées par de nombreux étudiants universitaires.

Amener l’enseignement à distance chez eux a présenté à l’institution un défi de taille. Sept élèves sur 10 n’ont pas leur propre ordinateur à la maison ou un service Internet approprié pour suivre leurs cours.

Face à une telle réalité, la maison des études a mis en service six centres informatiques, appelés PC PUMA, dans des installations universitaires situées dans différentes parties de la zone métropolitaine; dans lequel il propose environ 1 200 ordinateurs avec Internet à tous les étudiants ou enseignants qui souhaitent y mener leurs activités académiques.

De même, il a acquis plus de 20 000 tablettes avec Internet, qu’il accordera aux étudiants les plus démunis.

Dans le même temps, il a formé plus de 12 000 enseignants, qui en avaient besoin, à la meilleure utilisation et utilisation des plates-formes numériques pour enseigner à distance.

Actions et mesures développées par l’UNAM en relation avec la pandémie:

De mars à novembre, la Commission universitaire à l’attention de l’urgence du coronavirus, composée de médecins de haut niveau, a généré des propositions et des lignes directrices pour empêcher la propagation du virus.

Le centre de diagnostic COVID 19 fonctionne depuis les premiers jours de l’épidémie et à ce jour, il a fourni des services de diagnostic complets à des milliers de personnes.

Il a développé de nouveaux outils pour diagnostiquer la maladie, y compris des biocapteurs et des plateformes de production de vaccins.

Des experts travaillent à l’obtention du vaccin.

Participer au transport d’échantillons biologiques du virus.

Il a conçu des fournitures et des appareils médicaux tels que des ventilateurs ou des respirateurs artificiels, ainsi que des pièces pour la réparation de l’équipement.

Il a livré plus d’un demi-million de kits de protection aux médecins et infirmiers résidents qui collaborent dans les centres de santé du pays.

Ses médecins dirigent et exploitent l’unité d’hôpital temporaire COVID-19, installée dans le centre Citibanamex.

Il exploite la plate-forme d’information géographique sur COVID-19, qui comprend des informations statistiques pour l’ensemble du pays en temps réel et un indice de vulnérabilité par États et municipalités.

Il a lancé «l’Observatoire juridique de la pandémie» pour guider les citoyens sur les problèmes juridiques causés par l’épidémie.

Le Campus Virtuel est entré en service, avec plus de 20 000 classes virtuelles, avec toutes les ressources pédagogiques disponibles.

