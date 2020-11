Jalisco.— Les organisations de la société civile rejettent la réforme du règlement de l’état civil de Jalisco parce qu’elle répond aux agendas idéologiques.

À travers une déclaration, différentes organisations, associations civiles et groupes pro-famille et pro-vie ont manifesté contre la modification du règlement de l’état civil de l’État de Jalisco par le gouverneur Enrique Alfaro Ramírez.

Les organisations accusées que ladite réforme, promue par le directeur de la diversité sexuelle de l’État de Jalisco, Andrés Treviño Luna et modifiée par l’exécutif, réglemente le changement de sexe, qui n’est pas légiféré dans la loi sur l’état civil et le code civil de l’État. .

En ce sens, ils préviennent que le changement de sexe dans les certificats de naissance des personnes trans, quel que soit leur âge, va au-delà des pouvoirs de l’exécutif, qui sont d’administrer le règlement d’état civil et d’organiser leur fonctionnement.

Pour cette raison, ils se sont déclarés préoccupés par le fait que le gouvernement s’occupe des programmes idéologiques et privilégie l’attention à des groupes spécifiques de la société sans se soucier de l’intérêt général; et sans considérer les risques auxquels la société est exposée en violant la sécurité juridique et les relations consanguines.

“Les effets et conséquences juridiques sont suffisants pour mettre en danger la sécurité juridique des citoyens, en plus du fait que dans le cas des mineurs, cela menace l’intérêt supérieur de l’enfant.”

Avec de faux arguments, ils promeuvent le changement de sexe avec le «droit supposé au libre développement de la personnalité juridique»; mais l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant établit clairement que “les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales conformément à la loi sans ingérence illégale” .

Selon le troisième article de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Mexique, il est établi que dans toute décision concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit d’abord être pris en compte, garantissant le respect et la protection de leur intégrité physique et psychologique. , morale et spirituelle.

Par conséquent, en favorisant le changement d’identité sexuelle, expliquent les organisations, même s’il n’est légal que sur la base d’une situation temporaire, il ne correspond pas à cette obligation de l’Etat.

«Faciliter un changement aussi important pour les enfants, comme changer de sexe à un âge aussi précoce, dénote un manque d’analyse psychopédagogique de ses conséquences chez les enfants et les adolescents en affectant leur développement sain et leur avenir, même dans le cas où ses parents le soutiendront », ont-ils souligné.

En outre, ils ont déclaré que les enfants et les adolescents sont en train de développer leur capacité de décision et devraient être aidés et guidés.

«Il est relativement courant que certains adolescents aient des conflits d’identité temporaires, dans lesquels ils ont le sentiment que l’identité de genre n’est pas la même chose que le sexe biologique. Ce trouble est appelé «dysphorie de genre», considéré comme une maladie mentale dans le Manuel des troubles mentaux de l’American Psychological Association. Des études montrent que 75% à 95% surmontent naturellement le problème ou avec un accompagnement professionnel sans avoir à les forcer à prendre des décisions permanentes sur la base de cette confusion temporaire, et même plus tard, en les soumettant à des traitements hormonaux ou transgenres ».

Il y a de nombreux risques sociaux à permettre ces changements de manière aussi superficielle, car pour les faire, aucune étude médicale ou psychiatrique ou opération chirurgicale n’est nécessaire simplement en manifestant la personne, qui estime que son identité de genre ne correspond pas à celle figurant sur l’acte de naissance. Vous pouvez vous rendre au registre civil pour le modifier et l’agence vous délivre un nouvel acte de naissance avec les nouvelles données.

La seule restriction est que s’ils sont mineurs, ils doivent être accompagnés de leurs parents. De plus, il n’est pas établi qu’il existe une limite pour ces changements, c’est-à-dire qu’ils peuvent être effectués autant de fois qu’une personne se produit pour changer de sexe.

Face à cette situation, les organisations civiles demandent que le cadre légal soit respecté et que cette mesure soit reconsidérée, ce qui, loin d’en bénéficier, cause beaucoup de tort aux personnes et à la société.

“En tant que société, nous ne pouvons accepter que la perception de soi personnelle impose des obligations juridiques non viables à l’État ou à la société”, ont-ils conclu.

