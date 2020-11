Mexico.- Le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, a annoncé les progrès réalisés dans le développement de projets de vaccins contre Covid-19 dans le monde et l’accès du Mexique à ceux-ci.

Les vaccins proposés pour réduire la pandémie de Covid 19 par la société chinoise CanSino BIO, les États-Unis Pfizer, AstraZeneca, Moderna et le russe Sputnik ont ​​montré leur efficacité et leur innocuité dans les tests de laboratoire de phase 3, a rapporté Ebrard Casaubón.

Un d Ebrard Casaubón que cette semaine le deuxième envoi du vaccin chinois de la société CanSino Biometrics arrivera au Mexique, de 15 000 doses dont 7 500 placebos à appliquer à 15 000 volontaires dans les états d’Oaxaca et de Guerrero.

Le Mexique est à l’heure et en forme sur la question des vaccins et il y a déjà sept projets avancés dans la phase 3, a-t-il déclaré, qui s’appliquent aux volontaires de 10 à 14 États de la République inclus par disposition présidentielle pour les vaccins russe et Jensen. , qui s’appliquent aux volontaires du CDMX, Aguascalientes, Coahuila, Michoacán et Nuevo León.

La chancelière a indiqué que le vaccin russe Spoutnik V progresse sans à-coups, sans effets secondaires et il est en cours d’analyse qu’une troisième phase peut être opérée au Mexique.

CanSino BIO, Biontech de Pfizer, AstraZeneca / Université d’Oxford et Moderna ont déjà des tests avancés et, selon les entreprises, ils ont une avancée importante pour donner certitude et sécurité aux patients. Des contrats ont déjà été signés pour l’acquisition de doses suffisantes de vaccin, a rapporté le ministre des Affaires étrangères Ebrard.

Lors d’une conférence de presse au Palais national, Ebrard Casaubón a indiqué qu’à ce jour, les entreprises ont signalé un degré élevé d’efficacité du vaccin appliqué dans 20 centres de santé dans le même nombre d’États à des volontaires locaux majeurs.

Dans les semaines à venir, des tests vaccinaux vont commencer sur des volontaires à Aguascalientes, Mexico, Coahuila, Michoacán et Nuevo León et à cet effet, 14 mille doses sont arrivées cette semaine, avec un investissement de 140 millions de pesos.

Enfin, la chancelière a remercié l’aide humanitaire aux plus de 35 000 victimes du Chiapas par les gouvernements allemand, espagnol, britannique et Celac.

À ce jour, les victimes se trouvent dans des abris installés par les secrétariats de la Défense et de la Marine qui ont appliqué le Plan Marine et le Plan DN III pour venir en aide aux personnes touchées par les récentes pluies qui ont inondé leurs maisons situées dans les parties basses du 8 Municipalités de Tabasco.

