Après un an de création d’attentes chez les fans et à seulement deux semaines de son lancement, les prix de la prochaine plateforme de streaming ont finalement été annoncés avec une offre intéressante, mais la pré-vente de Disney + porte vraiment ses fruits.

Ce n’est pas un secret, et plus pendant la pandémie, que la location de services de streaming augmente de jour en jour, Par conséquent, la quantité de contenu exclusif proposé augmente en tant que principal facteur de différenciation.

Bien que d’autres stratégies aient également été suivies comme l’innovation et le développement de nouvelles productions, en plus de nouvelles versions de ces séries ou films qui ont marqué une ou plusieurs générations.

Maintenant, le nouveau concurrent est arrivé et a annoncé ses prix mensuels et annuels, non sans proposer une offre intéressante pour ceux qui décident de contracter le service à l’avance.

Mais, le doute de plusieurs utilisateurs dans les réseaux sociaux, C’est si la prévente de Disney + est vraiment pratique ou peu importe d’attendrePour cela, il est nécessaire de faire une comparaison de la plateforme de streaming avec ses concurrents directs, les prix ci-dessous sont en pesos mexicains.

Disney +

Prix ​​mensuel: 159 $ Prix annuel: 1599 $ Contenu original: Oui Productions supplémentaires: Oui Nombre d’appareils: 4 en lecture simultanée

Netflix

Prix ​​mensuel: De 139 $ à 266 $ Prix annuel: De 1390 $ à 2660 $ Contenu original: Oui Productions supplémentaires: Oui Nombre d’appareils: De 1 à 4 en lecture simultanée

Prime vidéo

Prix ​​mensuel: 99 $ Prix annuel: 899 $ Contenu original: Oui Productions supplémentaires: Oui Nombre d’appareils: 5 en lecture simultanée

HBO Go

Prix ​​mensuel: 195 $ Prix annuel: 1649 $ Contenu original: Oui Contenu précédent inclus: Oui Nombre d’appareils: 5 Lecture simultanée

Apple TV +

Prix ​​mensuel: 69 $ Prix annuel: 690 $ Contenu original: Oui Productions supplémentaires: Oui, avec coût supplémentaire Nombre d’appareils: 5 en lecture simultanée

Alors eLe prix de prévente Disney + de 1359 $ permet d’économiser 549 $ par rapport au paiement mensuel récurrent pendant un an, donc un nouveau concurrent est arrivé et il appartiendra à chaque utilisateur d’en profiter ou non.