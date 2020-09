Le printemps télévisé de 2020 s’annonçait très prometteur. Des titres comme ‘The Undoing’, ‘Veneno’, ‘Patria’ ou ‘Fargo’ nous avaient déjà convoqués à une date précise pour en profiter, mais l’irruption de la pandémie de coronavirus a perturbé les plans de toutes ces productions. Dans le cas de la quatrième saison de ‘Fargo’, il y avait encore du matériel à tourner, sa sortie a donc été reportée indéfiniment, mais heureusement, Movistar + a enfin communiqué quand on peut le voir en Espagne.

Division audiovisuelle de Telefónica lancera le quatrième opus de ‘Fargo’ le 1er octobre via Movistar Seriesmanía avec un double épisode. Tenant compte du fait qu’aux Etats-Unis son lancement est prévu le dimanche 27, dans notre pays il va falloir attendre quatre jours pour voir ce début et le reste des chapitres qui le suivent, qui seront lancés tous les jeudis sur la chaîne de paiement.

Cette nouvelle saison de ‘Fargo’ a à nouveau son créateur, Noah Hawley, en tant que showrunner, réalisateur et producteur exécutif, s’inspirant encore une fois du style caractéristique du film des frères Coen du même nom. Suivant sa vocation anthologique, ce lot change de personnage et de décor pour nous emmener à Kansas City dans les années 50. A ce moment nous nous rencontrons deux mafias, l’Afro-américaine et l’italienne, qui sont en conflit permanent pour dominer la ville, alors ils concluent un pacte insolite: échanger leurs premiers-nés pour maintenir la paix.

Combat criminel

De toute évidence, cette trêve sera menacée le plus tôt possible, face à nouveau les clans dirigés par les protagonistes de cette saison, Chris Rock et Jason Schwartzman. La distribution remaniée compte également Ben Whishaw, Jessie Buckley, Jack Huston, Andrew Bird, E’myri Crutchfield, Salvatore Esposito, Amber Midthunder et Anji White dans ses rangs.