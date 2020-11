Ce ne serait pas une véritable réunion de Le prince de Bel Air sans la tante Viv originale, qui arrive pour une “conversation franche” avec Will Smith dans une remorque vient de sortir de la spéciale très attendue HBO Max.

Comme indiqué précédemment, Janet Hubert, dont les problèmes dans les coulisses avec Will Smith conduit à leur départ anticipé comme le Original Vivian Banks a accepté de s’asseoir avec Smith pour la prochaine spéciale, qui sera diffusée le jeudi 19 novembre. L’aperçu, que vous avez après le saut, présente des images de Hubert sur scène à Warner Bros. et la joie de son ancienne famille de télévision quand ils apprennent qu’il est de retour.

L’unique Fresh Prince a été filmé en septembre et a marqué le 30e anniversaire de l’emblématique sitcom NBC. Outre Smith et Hubert, La réunion comprend Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (tante Viv n ° 2), DJ Jazzy Jeff (Jazz) et Alfonso Ribeiro (Carlton). ), tous rassemblés dans le salon des banques.

Malheureusement, James Avery, qui jouait le rôle du patriarche bien-aimé de la famille Philip Banks, est décédé en 2013. Dans la vidéo, il se souvient affectueusement, comme Forgeron Rappelez-vous la scène classique où Volonté il se rendit compte que son père absent l’avait quitté pour la deuxième fois. «Je voulais juste qu’il pense que c’était bien», dit-il. Forgeron. «Je tombe dans ses bras à la fin de la scène, et il me tient … La caméra s’éteint et il me chuchote à l’oreille: ‘C’est jouer.

Découvrez la bande-annonce:

