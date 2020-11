Mexique.- Dans les prochaines heures, la large circulation de la tempête tropicale Eta, situé au nord-est de la côte du Quintana Roo, et l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique, entraînera de fortes pluies occasionnelles (25 à 50 millimètres [mm]) au nord de Campeche, au sud du Chiapas, au nord du Quintana Roo et du Yucatán, et des averses (de 5,1 à 25 mm) à Guerrero et Oaxaca.

De même, des rafales de vent de 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) et de hautes vagues de 1 à 3 mètres (m) de hauteur significative sont estimées sur les côtes du Quintana Roo et du Yucatan.

Cet après-midi, le centre de la tempête tropicale Theta, dans l’océan Atlantique, était situé à environ 1280 kilomètres (km) au sud-ouest des îles Açores, et à 5131 km à l’est-nord-est de la côte de Quintana Roo, avec Vents maximum de 110 km / h, rafales de 140 km / h et déplacement vers l’est-nord-est à 22 km / h. En raison de son éloignement, il n’affecte pas le territoire national.

Prévisions pour demain

De fortes pluies sont attendues dans le nord de Campeche, Chiapas, Oaxaca, le nord du Quintana Roo, le sud de Veracruz et le nord du Yucatán; averses à Puebla et Tabasco, et pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) à Coahuila, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí et Tamaulipas.

En outre, des rafales de vent de 50 à 60 km / h sont estimées à Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas et Yucatán.

Les conditions décrites seront générées par le front numéro 12, qui restera sur le nord-est du Mexique, la circulation de la tempête tropicale Eta et l’entrée d’humidité des deux côtes vers l’intérieur du pays.

En ce qui concerne les températures, des valeurs minimales de -5 à 0 degrés Celsius et des gelées sont prévues dans les zones montagneuses de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora; et 0 à 5 degrés Celsius avec possibilité de gelées dans les montagnes de l’État du Mexique, Guanajuato, Puebla et Tlaxcala.

Dans les régions de Guerrero et Michoacán, les températures maximales seront de 35 à 40 degrés Celsius.

emc