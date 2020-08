Les nouveaux épisodes ont été un régal, mais la saison 4 de The Young Offenders est-elle confirmée? Examinons le statut de renouvellement de l’émission.

Les années 2010 ont marqué le début de tant de séries comiques exceptionnelles, de Upstart Crow à White Gold.

Cependant, si nous étions incités à choisir un favori infaillible, il est indéniable que The Young Offenders devrait simplement être en lice.

Créée par Peter Foott, la série est arrivée pour la première fois en 2018, mais était en fait basée sur le célèbre film de 2016 du même nom.

Ses personnages centraux de Cork – Conor MacSweeney et Jock O’Keeffe – interprétés par Alex Murphy et Chris Walley ont immédiatement touché la corde sensible du public et nous avons maintenant beaucoup aimé les regarder se mettre à leurs vieux trucs pendant trois saisons.

Le troisième a montré une progression impressionnante et il y a un certain nombre de directions dans lesquelles ils pourraient propulser le récit vers le bas.

Pourtant, avant d’envisager l’avenir, il vaut la peine de se demander si le renouvellement est au rendez-vous…

Les jeunes délinquants (BBC)

The Young Offenders saison 4 confirmée?

Non, la saison 4 de The Young Offenders n’a pas été confirmée.

Compte tenu de la popularité de la série et du fait que la saison 3 n’a pas été annoncée comme étant le dernier lot d’épisodes, il y a certainement de l’espoir.

Il est encore tôt et il est probable que la BBC prendra en compte les chiffres d’audience de la saison entière avant de passer à la saison 4.

Quant à savoir quand nous pouvons nous attendre à une annonce potentielle de renouvellement, nous pensons que la confirmation viendra en septembre.

L’Express souligne que la saison 3 a reçu le feu vert quelques semaines après la fin de la seconde, ce qui pourrait devenir un peu un modèle.

Je viens de terminer la série 3 de The Young Offenders – la fin du dernier épisode était très… définitive. J’espère vraiment qu’il y aura une quatrième série 🥺 #theyoungoffenders – Hannah Hough-Moore (@hannahhou) 11 août 2020

Les fans le voudront!

Le retour de la série pour une troisième saison a été accueilli, certains publics l’ont salué comme le plus drôle à ce jour.

Il est toujours utile de noter ce que les fans pensent avant de commander d’autres épisodes. Cependant, il est clair que la majorité des téléspectateurs seraient heureux de voir les délinquants revenir encore et encore.

Un certain nombre de fans ont déjà afflué sur Twitter pour faire l’éloge de la saison 3.

Découvrez une sélection de tweets:

La saison 3 de «The Young Offenders» est absolument géniale, l’une de mes séries préférées et les plus agréables depuis longtemps! @bbcthree @BBCiPlayer continuez à les faire venir 🙌🏼💯 – James John Forde. (@ JamesForde96) 28 juillet 2020

C’est moi qui ai terminé la saison 3 de Young Offenders, c’est super craic mais a un vrai cœur et une âme, le casting est absolument fantastique – Gearóid Galavan (@ggalavan) 2 août 2020

Je viens de terminer la saison 3 de @YoungOffenders_. Absolument génial, encore une fois. Tant de scènes hilarantes et citées, juste pour toutes les personnes impliquées!

« Le plus grand tour que le diable ait jamais joué, ce n’était pas du tout lui »

« Vous êtes-vous pissé? Non, je viens de me renverser de la pisse sur moi-même » #YoungOffenders pic.twitter.com/bxWGNg0Htz – Daryl Feehely (@dfeehely) 25 juillet 2020

La saison 3 est certainement la plus drôle à ce jour! Je fais en sorte que tout le monde le regarde maintenant, car c’est la chose la plus drôle qui soit à la télévision depuis des années! Bravo aussi pour la machine à sous BBC1! – Steve Kennaugh (@ VikingF1) 2 août 2020

