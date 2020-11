Plusieurs mois se sont écoulés depuis que nous avons commencé le confinement et la quarantaine, pendant tout ce temps, il semble que très peu de progrès aient été accomplis dans l’éradication du virus, mais le tout en temps utile. Des domaines tels que le cinéma et la télévision ont fait de leur mieux avec le climat actuel, mais quels que soient les protocoles de sécurité, les choses peuvent devenir incontrôlables, c’est pourquoi une série Netflix a dû faire une pause, «The Witcher» arrête ses enregistrements.

Il y a plusieurs séries de la célèbre plateforme qui sont en cours d’enregistrement en ce moment, comme la troisième saison de ‘You’ ou la quatrième de ‘Stranger Things’, qui doivent aussi avoir leurs mesures de protection telles que la mise à distance, l’utilisation de couvertures bouches, capacité limitée sur le plateau, tests continus, etc.

Et même avec tout ce que les choses peuvent se passer comme vous ne l’aviez pas prévu, c’est pourquoi “ The Witcher ” arrête ses enregistrements, selon les informations de Redanian Intelligence, tout s’est arrêté dès qu’il est devenu connu que quatre membres du personnel ont été testés positifs pour Le test COVID-19 révèle que les personnes atteintes du virus ont été isolées pour protéger l’ensemble de l’équipe.

Pour le moment, on sait que les enregistrements continueront tant que tout le monde pourra revenir en toute sécurité. Les premières photos sont déjà sorties et de nouvelles vidéos circulent en ligne montrant Henry Cavill (Geralt de Rivia) et Anya Chalotra (Yennefer).

Selon le synopsis de la deuxième saison, les choses ne s’amélioreront pas: “Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue lors de la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer. Morhen Alors que les rois, elfes, humains et démons du continent luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger l’enfant de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’il possède en lui. “