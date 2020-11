Il n’y a toujours pas de confirmation officielle de Marvel ou de Disney +, mais c’est presque un fait qu’une production sur l’ancien réalisateur du SHIELD est en développement, puisqu’une date possible pour enregistrer la série Nick Fury est apparue.

Prochainement, Samuel L.Jackson reviendra dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) en tant qu’espion internationalSelon ce qui a été vu dans la série sur l’organisation, le SHIELD est toujours dissous au sein du MCU et Fury est techniquement un agent agissant seul.

C’est, bien sûr, jusqu’à ce qu’une nouvelle propriété confirme qu’il a démarré SWORD, un remplacement spatial pour SHIELD. Cependant, le personnage devrait jouer un rôle majeur dans une prochaine série Disney +, qui pourrait commencer à tourner plus tôt que prévu.

La note de production de Fury vient de Charles Murphy, qui a déclaré qu’il fixait la date de tournage possible pour la série de Nick Fury, notant qu’elle sera annoncée dans le prochain lot d’émissions de Marvel Studios.

Le site de Charles Murphy suggère que la série tournera probablement à la mi-2021, quelque temps après que “ Moon Knight ” et “ She-Hulk ” aient finalement commencé la production au début de l’année prochaine.

Après que Jackson ait exprimé sa frustration face à un rôle de plus en plus rare dans le MCU, L’acteur s’est assis avec le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, et ils ont discuté d’un rôle plus important. Cette discussion a conduit à une apparition sur “ Captain Marvel ”, et c’est quelque chose qui a probablement aidé à pousser une série centrée sur Fury dans le développement.

“Sam était très amusant à cette table ronde, nous avons parlé de la façon dont il avait disparu pendant un certain temps”, a déclaré Feige l’été dernier.

Il n’a pas encore été révélé si la prochaine série est en fait une série centrée sur Nick Fury elle-même ou la série spéculée SWORD. ce qui pourrait éventuellement conduire à une adaptation de «Secret Invasion» dans «Captain Marvel 2».

Pour l’instant, la série Nick Fury n’a pas encore fixé de date de première.