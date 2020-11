Netflix a réalisé une nouvelle réalisation pour son prestige, car il a été confirmé que l’une de ses séries originales a obtenu l’approbation à 100% dans l’un des portails de notation les plus importants sur Internet, pourrait-il être Ratched ou “ The Queen’s Gambit ” a obtenu une note parfaite sur Rotten Tomatoes?

Peut-être que les amateurs d’échecs sont enthousiasmés par cette nouvelle, car la mini-série “ Queen’s Gambit ” mettant en vedette l’actrice Ana Taylor-Joy a obtenu 100% de fraîcheur de la part des critiques, tandis que le grand public lui a donné 97% .

La concession générale des critiques est: “Ses mouvements ne sont pas toujours parfaits, mais entre les performances magnétiques d’Anya Taylor-Joy, les détails d’époque incroyablement accomplis et l’écriture émotionnellement intelligente, The Queen’s Gambit est une victoire absolue.”

Pour ceux qui ne savent pas de quoi parle ce spectacle, il se déroule dans les années 60 et raconte la vie de Beth Harmon, une joueuse d’échecs de génie qui veut se démarquer dans un monde gouverné par des hommes, mais devra en même temps se battre contre elle démons qui pourraient la conduire à Checkmate sa santé mentale.

Grâce à ce projet, la carrière d’actrice de Taylor-Joy franchit une étape vers le succès et met de côté le film malheureux de “ The New Mutants ” où l’actrice était le protagoniste, de même la célèbre aurait pu se racheter encore plus avec le nouveau spin -off de «Mad Max», dans lequel elle jouera.

Donc, avec la nouvelle que “ The Queen’s Gambit ” a obtenu une note parfaite sur Rotten Tomatoes, les gens peuvent regarder l’émission sur la plate-forme Netflix.