L’acteur Chadwick Boseman, surtout connu pour avoir joué le rôle de T’Challa dans le blockbuster Marvel Black Panther, est décédé à l’âge de 43 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon, rapporte l’Associated Press.

Boseman est décédé vendredi à son domicile de la région de Los Angeles, entouré de sa femme et de sa famille. Il a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans, mais n’a jamais rendu le diagnostic public jusqu’à présent.

« C’est avec un chagrin incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman », a déclaré sa famille dans un communiqué sur Twitter. «Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu ces 4 dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV. Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey d’August Wilson, Black Bottom et bien d’autres ont tous été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. Ce fut l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.

Boseman a joué le rôle du grand joueur de baseball Jackie Robinson dans 42 et du chanteur de soul James Brown dans Get on Up avant de prendre le rôle-titre dans Black Panther de Marvel, qui est devenu un succès retentissant et a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde. Il a ensuite repris le rôle de T’Challa dans Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Une suite de Black Panther a été annoncée en juillet 2019 pour être en développement, avec un œil sur une date de sortie en mai 2022.

Du côté de la télévision, Boseman a joué un rôle récurrent dans le drame de la famille ABC Lincoln Heights dans le rôle de Nate, le fils vétérinaire de guerre en Irak du bureau de police de Russell Hornsby, Eddie Sutton. Il a également partagé la vedette dans le mystère d’été NBC Persons Unknown en tant que l’un des sept étrangers centraux qui se sont réveillés ensemble dans une ville étrange: le sergent Graham McNair, un marine, ancien mercenaire et musulman pieux. Ses autres crédits télévisés incluent Fringe, Justified, Castle, ER, Law & Order et Third Watch.

Regardez Boseman dans un segment réconfortant de Tonight Show, dans lequel il a surpris les fans de Black Panther: