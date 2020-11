Disney a toujours été connu pour avoir recours à la nostalgie lors de la sortie d’un nouveau projet. C’est pourquoi Disney + va sauver de nombreux titres du passé, pour faire un redémarrage ou une série qui reprend les histoires du passé, comme c’est le cas avec ‘Mighty Ducks’. Maintenant, selon un nouveau rapport, Il a été révélé que l’acteur Emilio Esteves dirigera un épisode de la série ‘Mighty Ducks’.

Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce titre, ‘The Mighty Ducks’ était un film sorti par Disney dans les années 1990, puis c’est devenu une franchise composée d’une trilogie et d’une série animée.

Le premier film parlait d’un avocat nommé Gordon Bombay (Emilio Estévez), qui est contraint de transformer un groupe d’enfants indisciplinés en une équipe de hockey compétitive.

«Dans le Minnesota d’aujourd’hui, les Mighty Ducks sont passés de outsiders rudimentaires à une équipe de hockey jeunesse puissante et ultra-compétitive. Après que Evan, 12 ans, ait été séparé sans cérémonie des Ducks, lui et sa mère ont décidé de constituer leur propre équipe de marginaux pour défier la culture impitoyable et gagner à tout prix. Avec l’aide de Gordon Bombay (Estévez), ils découvriront le plaisir de jouer rien que pour l’amour du jeu », explique le synopsis officiel de la nouvelle série Disney +« Mighty Ducks ».

Maintenant, grâce à un nouveau rapport du portail Ronin, Il a été révélé qu’Emilio Esteves dirigera un épisode de “ Mighty Ducks ”. De plus, des rapports ont indiqué qu’Esteves reviendrait non seulement en tant que chef de file et réalisateur, mais produirait également la série.

Pour l’instant, ‘Mighty Ducks’ devrait avoir un total de 10 chapitres, qui sortira fin 2020 par le service de streaming de la Maison de la Souris, Disney +.