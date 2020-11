La publicité change l’écran. La télévision a cessé d’être le média hégémonique des annonceurs en Espagne et a donné la première place aux médias numériques. L’année dernière, pour la première fois, les marques se sont davantage appuyées sur l’environnement en ligne, qui représentait 38,6% des investissements publicitaires, que sur l’audiovisuel, qui enregistrait 33,7%, selon les données du cabinet de conseil InfoAdex. On consomme ainsi un sorpasso qui aura des conséquences dans la stratégie des opérateurs de télévision et aussi dans leurs comptes de résultats.

Ces dernières années, la fourchette entre les supports numériques (moteurs de recherche, réseaux sociaux, bannières) s’est rétrécie jusqu’à ce qu’en 2019, le revirement se produise. Sur les 5 951 millions qui ont facturé les médias dits conventionnels (presse, radio, télévision, cinéma, Internet, télévision, panneaux publicitaires), le numérique est celui qui a le plus progressé. Son chiffre d’affaires a augmenté de 8,8% (à 2 296 millions), tandis que la télévision a baissé de 5,8% (c’était en 2002).

Il y a des raisons qui justifient le déclin de la télévision. Le directeur du Centre documentaire pour la conservation du patrimoine publicitaire espagnol, Juan Carlos Marcos, souligne trois éléments fondamentaux: «Le désenchantement général continu des téléspectateurs envers les produits qui ne sont plus crédibles, les nouveaux langages et techniques de production de la série dans le plateformes numériques et la lassitude de ne pas être le protagoniste de votre vie et de votre temps ». Pour Marcos, la lutte entre la télévision et les plates-formes se fait sur le loisir et «la publicité ne lui apporte rien».

Les chaînes les plus touchées par cette baisse sont les chaînes régionales, qui ont perdu 12,6% et en ont récolté à peine 89 millions. Mediaset et Atresmedia ont reculé respectivement de 5,7% et 5,5%, mais à eux deux, ils maintiennent 84,1% du marché de la télévision et consolident un régime de quasi-duopole. Le groupe propriétaire de Telecinco et Cuatro a gagné 869 millions (43,4%) tandis que le propriétaire d’Antena 3 et de La Sexta facturait 815 (40,7%). Les autres chaînes nationales ont été distribuées 131 millions.

La croissance de la publicité dans l’environnement numérique n’est pas temporaire. “Ce sera imparable”, perçoit Raúl Domingo de Blas, consultant radio et PDG de Know Media. Son succès réside dans le fait qu ‘«il n’a pas peur de se remettre en question, de poser des questions, de revoir et de changer de manière agile». De plus, il bénéficie de l’avalanche de données sur le profil et le comportement en ligne des utilisateurs et de sa capacité à personnaliser les messages commerciaux, facteurs qui «contribuent à justifier les investissements».

L’impact de plus en plus pertinent de la publicité numérique a conduit InfoAdex à affiner les données liées aux réseaux sociaux pour obtenir des informations précises sur la diffusion des publicités sur ces plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et Twitter seront les premiers à être scrutés. Plus tard, le contrôle sera étendu à Linkedin et Tik Tok.

Malgré tout, la télévision continuera à être un médium “avec une grande capacité à construire des marques et elle sera nécessaire en raison de sa portée, supérieure au reste des médias”, se défend Domingo de Blas. Son efficacité restera élevée, mais les opérateurs devront changer de stratégie, comme le prédit Marcos. Les générations nées dans le numérique n’ont aucun engagement envers la télévision. Et moins avec la publicité. Ils voient le contenu où, comment et quand ils le souhaitent. Le téléspectateur décide, et cela n’est pas compris par certaines chaînes, qui continuent à considérer le téléspectateur comme débiteur de leur passé ».

Dans ce nouvel écosystème, la télévision du XXe siècle devra s’adapter à de nouveaux concurrents. «Perdre l’hégémonie de l’information a été le premier coup dur», déclare Marcos. «Le second, le désinvestissement publicitaire qui a diminué ces dernières années. Il sait que la consolidation des médias numériques ouvrira une porte de non-retour. Des plateformes telles que Netflix, HBO, Movistar + ou Amazon Prime Video ajoutent chaque jour de nouveaux téléspectateurs au détriment de l’ancienne télévision ». Il y a donc une tendance à un rééquilibrage de la publicité numérique, dont Netflix est le dernier résistant. “La télévision aura du mal à atteindre le centenaire s’il n’y a pas de changement radical pour concurrencer les plateformes”, conclut Marcos.

InfoAdex analyse également les médias non conventionnels (annuaires, boîtes aux lettres, mailing personnalisé), segment qui en représentait 7,193 millions, selon ses estimations. Dans ce bloc, l’augmentation du poids des influenceurs en tant qu’agents publicitaires se démarque. L’année dernière, ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 61,8 millions, soit 67% de plus que l’année précédente. Et tout indique qu’ils iront vers plus.