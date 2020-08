Mexique – La réforme de l’article 73 de la loi générale sur la transparence qui établit l’obligation des pouvoirs judiciaires fédéraux et étatiques de publier leurs peines permettra de rapprocher le travail des juges, des ministres et des magistrats du public.

C’est ce qu’a déclaré le président-commissaire de l’Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

« La réforme est donnée, l’INAI sera un promoteur de cette cause pour que nous atteignions enfin des juges plus proches, des ministres qui rapprochent la Cour de la société et ne la laissent pas qu’aux seuls juristes, chercheurs et grands avocats », at-il souligné.

Lorsqu’il a inauguré le forum virtuel La publicité des peines: une nouvelle obligation de transparence, il a reconnu que, dans les premiers jours de l’accès à l’information dans le pays, l’exigence de transparence dans le domaine de la justice n’était pas facile.

«Il y avait une réticence compréhensible car le pouvoir judiciaire devait, à l’époque, défendre davantage son autonomie face à un passé dans lequel il avait été fermé et discrètement exclu de la vitalité nationale ».

Commissaire Blanca Lilia Ibarra Cadena Il a souligné que le but de ce forum est d’analyser la réforme qui a établi la publicité de tous les jugements rendus par les organes et instances du pouvoir judiciaire fédéral comme une obligation de transparence.

Le commissaire a souligné que la réforme contribuera à élargir le champ de vision et d’action en termes d’accès aux informations relatives aux peines.

« Mettre à disposition les versions publiques de tous les arrêts, Il contribuera à avoir des institutions judiciaires plus ouvertes, plus fiables et plus transparentes ».

