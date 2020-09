Bien qu’il y ait eu des doutes sur les résultats de sa diffusion ouverte après sa sortie sur Amazon Prime Video, ‘El pueblo’ a surpris Telecinco avec sa première saison. La fiction de Contubernio a atteint en moyenne 2,2 millions de téléspectateurs et 16,3% de part d’audience, devenant ainsi la série la plus regardée de l’année et le deuxième de la saison après sa production sœur, «La que se avecina». Certaines données qui ont encouragé Mediaset España à donner le feu vert à sa continuité avec une troisième saison.

Vicente Gil et Empar Ferrer comme Arsacio et María dans ‘El pueblo’

Comme FormulaTV a pu le savoir en exclusivité, « El pueblo » redémarrera la saison prochaine après avoir complètement fermé ses parcelles lors de sa deuxième saison.. Face à l’incertitude sur l’avenir de la série, les frères Caballero ont choisi de mettre fin à cette comédie. En fait, ils sont experts dans ce type de fermeture de saison, car pendant des années ils ont dû l’appliquer dans «Celui qui vient» alors que son renouvellement était toujours dans l’air.

La deuxième saison de ‘El pueblo’ a dit au revoir au public d’Amazon Prime Video avec plusieurs morts, des rebondissements surprenants et des citadins quittant le village de Peñafría. Une clôture qui obligera les scénaristes à repenser la troisième saison avec des changements notables, mais sans perdre son essence. La série recevra un nouveau lot d’urbains qui apportent de l’air frais à la comédie et évitent les retours forcés de personnages qui ont déjà clôturé le cycle.

Élargir le casting

Bien sûr, les Caballeros n’envisagent pas d’abandonner les personnages les plus charismatiques de cette fiction de quartier. La troisième saison gardera certains des personnages les plus performants tout au long de ses deux premières saisons, à la fois certains indigènes de Peñafría et certains urbanistes déjà étroitement liés à la commune. De cette façon, la comédie Contubernio va engraisser sa distribution dans les nouvelles tranches, suivant l’identité du producteur avec ‘LQSA’. La série commencera le tournage de la troisième saison en 2021.