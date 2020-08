Breaking Bad était un méga-hit inattendu, et quand les téléspectateurs l’ont trouvé, les critiques ne pouvaient pas en avoir assez. À la fin, les fans ont réclamé plus, mais juste parce que la série originale est excellente, il n’y a aucune garantie que le spin-off fonctionnera.

Heureusement pour les fans de Breaking Bad et de son avocat de la défense pénale smarmy Saul Goodman, le spin-off qui lui a donné son propre spectacle était au moins aussi bon que l’original. En fait, certains prétendent que c’est encore mieux. Voici comment Saul a décroché sa propre série.

«Breaking Bad» nous a donné Saul Goodman

Breaking Bad a montré la chute lente et moralement ambiguë de Walter White, et quand il a fait ses débuts, presque personne ne l’a remarqué. Mais au fil du temps, il a amassé un énorme public dévoué. Les téléspectateurs et les critiques ont adoré ses personnages complexes, l’interaction nuancée du bien et du mal, et la frénésie criminelle de plus en plus rapide qui a été la vie de Walter.

Bien sûr, tout criminel a besoin d’un bon avocat et Walter a dû se contenter de Saul Goodman. Joué par Bob Odenkirk, Saul était un avocat de la défense pénale si classique et sordide qu’il était à l’origine destiné à être une blague. Son personnage n’était censé être là que pendant quelques épisodes, juste pour rire.

Mais grâce en grande partie aux talents d’acteur exceptionnels d’Odenkirk et à la perspicacité de Vince Gilligan, le showrunner du programme, quelque chose d’inattendu s’est produit à la place.

«Better Call Saul» s’appuie sur le succès de «Breaking Bad»

Bob Odendirk | Amanda Edwards / WireImage

CONNEXES: 8 œufs de Pâques «Breaking Bad» dans «Better Call Saul»

Au lieu de l’arc original de trois épisodes de Saul, les scénaristes en ont fait un personnage permanent. Les téléspectateurs ont pu le regarder couper les coins juridiques, encourager les pires comportements et se débattre dans la vie.

À la fin de Breaking Bad, les fans n’étaient pas prêts à quitter le monde, les créateurs de l’émission ont donc pris une décision inhabituelle. Au lieu d’une retombée qui a fait avancer l’un des personnages, ils remonteraient le temps et exploreraient les origines de Saul.

Better Call Saul, qui était également le titre du premier épisode de Breaking Bad dans lequel il est apparu, a montré la vie de Jimmy McGill, l’avocat habile, mais un peu meilleur, qui allait devenir Saul. Le spectacle suit Jimmy alors qu’il devient plus blasé et louche.

À l’origine, les producteurs pensaient que Better Call Saul serait beaucoup plus humoristique et moins dramatique que Breaking Bad. Mais le spectacle a rapidement évolué vers quelque chose de plus sérieux, avec une profondeur convaincante. Aujourd’hui, les critiques affirment que les retombées sont non seulement aussi bonnes que la série originale, mais qu’elles l’éclipsent même.

C’est pourquoi les scénaristes ont voulu donner à Saul son propre spectacle

C’est une bonne chose que le public ait si bien réagi à Saul et à son histoire d’origine. Car autant les téléspectateurs aiment le regarder, les scénaristes de l’émission ont aimé l’écrire encore plus.

«Nous adorons écrire pour le personnage», a déclaré Gilligan une fois dans une interview. «Nous adorons mettre des mots dans sa bouche, et nous nous sommes tellement amusés à faire ça, que ça a commencé comme une alouette.»

Les écrivains ont tellement apprécié le personnage que même lorsqu’ils écrivaient Breaking Bad, ils se sont concentrés sur Saul plus qu’il n’en fallait. Ils ont écrit tellement de lignes pour lui qu’ils ont dû se débarrasser de la plupart d’entre eux.

Il semblait donc naturel de donner à Saul son propre spectacle. Même quand ils étaient plongés dans la création de l’histoire de Walter, ils plaisantaient sur ce qu’ils feraient quand ils pourraient écrire «The Saul Goodman Show».

Saul est un personnage inhabituel qui a réussi à surprendre ses écrivains à deux reprises. Tout d’abord, il est passé d’une blague à un personnage important, puis il a pris une émission qui était censée être plus légère et l’a transformée en une histoire complexe et convaincante. La plupart des écrivains vous diront qu’un personnage comme celui-là ne vient pas très souvent, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient voulu rester avec lui un peu plus longtemps.