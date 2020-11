On se souvient tous du passage d’Iñaki López à ‘Pasapalabra’, une fois que la nouvelle carrière du concours a commencé sur Antena 3 après avoir quitté la grille Telecinco et avec Roberto Leal comme présentateur. Et il semble que l’animateur de ‘laSexta Noche’ n’oublie pas non plus sa participation depuis hier, le journaliste il a profité de son programme pour lancer une zasca au concours de Leal.

Lors d’un entretien avec l’actrice espagnole Rosario Pardo, Iñaki López a souhaité envoyer une lettre à la production de ‘Pasapalabra’ avec un message déjà viral sur les réseaux sociaux. La journaliste a commencé par rappeler que l’artiste avait également participé au concours «Rosco» avec sa partenaire Verónica Sánz il n’y a pas longtemps. “Nous nous sommes bien amusés”, a répondu l’actrice et productrice de la tragi-comédie “Days in the snow”. Cependant, Il semble que la mémoire de López ne soit pas si agréable et ainsi il l’a fait savoir aux téléspectateurs.

«Nous avons également passé un très bon moment à ‘Pasapalabra’, mais Ce serait génial s’ils pouvaient améliorer un peu la restauration, la seule chose… », a commenté en direct le présentateur de ‘laSexta Noche’. Quelques mots qui ont fait rire sur les réseaux sociaux et même parmi ceux présents sur le plateau du programme Atresmedia. Il ne reste plus qu’à savoir si la production du concours Roberto Leal prendra note de la demande d’Iñaki López ou si elle tombera dans l’oreille d’un sourd.

‘Pasapalabra’ est en bonne santé sur Antena 3

Beaucoup étaient les adeptes les plus fidèles du format qui craignaient pour la santé de «Pasapalabra» lors de son passage de Telecinco à Antena 3. Cependant, la chaîne Atresmedia a réussi à satisfaire les téléspectateurs dans cette nouvelle étape et la preuve en est l’excellente des nombres d’audience qui récoltent chaque après-midi En fait, les minutes que dure le fameux test d’El Rosco sont les plus regardées de sa tranche horaire, mettant son rival le plus direct plus que pressé: «Save me Tomato».