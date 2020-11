L’une des séries les plus regardées de l’été de Netflix, L’Académie des parapluies , vient d’être officiellement renouvelé pour un troisième saison composée de 10 épisodes. L’annonce vient directement de Netflix, qui a révélé sur Twitter que le tournage de la nouvelle histoire commencer à dans février à Toronto, Canada.

Selon Deadline, la saison 3 verra le retour des principaux acteurs, dont Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore. . Le retour de Steve Blackman en tant que producteur et showrunner est également confirmé.

Basé sur la bande dessinée de Bandes dessinées Dark Horse du même nom créé et écrit par Gerard Way et illustré par Gabriel Bá, L’Académie des parapluies s’est avérée être l’une des séries les plus réussies de 2019, la première saison se classant au troisième rang des séries les plus regardées de Netflix. La deuxième partie, sortie le 31 juillet, a fait ses débuts en tête du Top 10 des titres les plus visionnés en streaming publié par Nielsen.

En plus de Homme noir, les producteurs exécutifs de la saison comprennent Jeff F. King (également crédité en tant que réalisateur), Mike Richardson, Keith Goldberg et Jesse McKeown, avec Way et Bá en tant que co-producteurs exécutifs.