Bien qu’un an et six mois se soient écoulés depuis la fin de la série populaire, des détails sur son intrigue émergent encore et des anecdotes sur diverses choses qui se sont produites pendant la production et qui n’étaient pas encore apparues jusqu’à présent, alors l’acteur, Iwan Rheon, révèle sa pire scène dans “ Game of Thrones ”, dont l’enregistrement est devenu un jour où il aimerait oublier.

“ Game of Thrones ” était caractérisé en ce qu’il contenait un grand nombre de scènes graphiquement violentes et parmi eux, la nuit de noces de Ramsay Bolton et Sansa Stark s’est démarquée, dans laquelle le méchant a abusé de la jeune femme, alors dans une interview avec Metro, Rheon a expliqué que c’était l’une des pires séquences qu’il ait eu à enregistrer tout au long tout au long de sa carrière.

“C’était horrible. Personne ne voulait être là. Personne ne veut faire cela, mais s’il s’agit de raconter une histoire, vous devez la raconter honnêtement. Ils ne l’ont pas sensationnalisé ou quoi que ce soit. C’était très, très difficile à regarder. C’est une chose horrible qui arrive, malheureusement, et cela ne devrait pas être le cas. Ce fut le pire jour de ma carrière », a déclaré Rheon.

Iwan Rheon a poursuivi en disant qu’il était très difficile de jouer la scène même s’il savait que ce n’était qu’une performance. «Quand vous coupez le doigt de quelqu’un, vous ne le voyez pas vraiment, et quand vous faites un gros plan, c’est un morceau de plastique. Nous agissons juste, ce n’est pas réel Donc, quelque chose comme où vous êtes dans la réalité réelle de la situation est très difficile à gérer. C’était une journée horrible et horrible. C’est quelque chose dont nous ne devrions même pas avoir à nous soucier, car est quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde, mais malheureusement ça existe », a conclu l’acteur.

Cette scène a causé un grand inconfort parmi les fans, comme il n’existe même pas dans les livres de George RR Martin, cependant, la production a défendu sa décision de l’incorporer. «Fondamentalement, lorsque nous avons décidé de combiner l’histoire de Sansa avec un autre personnage des livres, nous l’avons fait avec l’idée qu’il serait extrêmement satisfaisant de retrouver Sansa dans sa maison d’enfance occupée et de naviguer dans cette histoire d’horreur gothique dans laquelle rencontre et bien sûr réuni avec Theon, la mettant sur la voie de la reconquête de sa maison familiale et de devenir un acteur majeur dans l’histoire plus large, cela étant dit, lorsque nous avons décidé que nous allions faire cela, nous avons été confrontés à la question: Si elle épousait Ramsay, que se passerait-il lors de leur nuit de noces? Et nous avons pris la décision de ne pas hésiter à ce qui se passerait de manière réaliste lors de ce mariage avec ces deux personnages, la réalité de la situation et la réalité de ce monde particulier », a expliqué Bryan Cogman, producteur de la série.

Voilà comment Iwan Rheon révèle sa pire scène dans Game of Thrones, cependant, Cogman a estimé que cela a fini par aider à définir le caractère de Sansa. «Elle entre sans les informations correctes sur Ramsay, elle a le sentiment qu’il est dangereux, et quand il s’avère être encore pire qu’elle ne le pensait, pas brisé par l’attaque, elle se prépare immédiatement à sortir de là et à planifier son prochain mouvement. ».