Le mystère tourne autour de la série préquelle de “ Rogue One ”, car peu de détails de la production sont encore inconnus, par exemple, le casting qui composera la série, car jusqu’à présent, on sait que Diego Luna revient à “ Star Wars ”, Cependant, l’une des stars dudit film ne sera pas présente à l’émission, car il a été informé que Alistair Petrie n’apparaîtra pas dans la série «Cassian Andor».

Dans une interview pour la chaîne YouTube The Geeknd, Petrie, qui jouait le général Bossoirs Draven dans ‘Rogue One‘, a nié toute apparition dans la série, cependant, il a assuré qu’il n’était pas fermé à la possibilité d’être dans le projet, tant que la narration de l’histoire lui permet de revenir systématiquement:

“Non. C’est possible, bien sûr c’est possible à cause du rôle que je joue dans le film. En fait, je respecte les cinéastes, je n’essaye pas d’être intelligent en termes de: ‘Oh, j’aimerais dire quelque chose mais je ne peux pas, J’ai signé un accord de non-divulgation ou autre. “Cela n’a rien à voir avec tout ça. Si la narration me permet d’y figurer, je le ferais en un clin d’œil parce que j’aime le personnel et les possibilités des histoires qu’ils peuvent raconter. autour du personnage de Diego, donc nous verrons. “

Tandis que Alistair Petrie n’apparaîtra pas dans la série ‘Cassian Andor’, On ne sait pas si le reste des personnages qui étaient dans “ Rogue One ” reviendra, mais on pense qu’il se pourrait qu’ils ne le soient pas, car plusieurs des protagonistes ne se connaissaient pas avant les événements du film susmentionné, donc seule Luna apparaîtrait , bien que tout puisse arriver.

La série pour Disney + est en développement, mais il n’y a toujours pas d’intrigue officielle pour la première saison ou les personnages qui joueront dans cette aventure. Quant à la date de sortie, il n’y a rien de confirmé, il vous faudra donc attendre les mises à jour.