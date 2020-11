Une récente séance de questions-réponses a suffi à faire ressortir les pouvoirs que ce personnage porte en lui ou que son acteur croit posséder. Selon Aidan Gallagher sur sa chaîne YouTube, il est révélé que Cinq de “ The Umbrella Academy ” sont plus puissants que beaucoup ne le pensent, combien?

Chacun des frères Hargreeves est né le même jour, au même moment dans des situations différentes et ils ont été acquis, en partie seulement, par la même personne qui les entraîne à devenir des super-héros, ce qui ne se termine pas bien. Bien qu’ils fassent de leur mieux pour arrêter l’apocalypse imminente, les choses ne se passent pas comme prévu et finissent par les provoquer et voyager dans le passé lors de la deuxième saison.

Chacun a des pouvoirs qui les rendent uniques, mais selon l’acteur, Five de «The Umbrella Academy» est plus puissant, comme l’a révélé une vidéo récente. apparemment, nous n’avons pas pu voir toute l’étendue de ses pouvoirs, mais cela pourrait changer la troisième saison.

“Je pense que nous n’avons pas vu aussi loin que la puissance de Five est. Et au fil des saisons, vous vous voyez certainement devenir de plus en plus fort, surtout depuis que votre corps devient plus fort.” Aidan parle également de la façon dont son ADN a été altéré à la Commission Temps. «Mais l’ADN de Five était lié à celui de tous les tueurs en série les plus meurtriers et vicieux de l’histoire, alors c’est dans leur ADN d’être agressif et chaotique. “

«Et sa propre folie qui est venue de l’apocalypse est combinée avec la folie du tueur en série, donc il retient toujours la rage. En termes de force physique, je ne sais pas. Assez fort. il peut faire tomber beaucoup de gens, mais c’est peut-être juste ses compétences et sa rage, donc je ne sais pas. “