La famille Byrde croise sa route avec une star mexicaine lors de ses derniers chapitres, comme il a été annoncé aux nouveaux acteurs qui seront intégrés dans la série mettant en vedette Jason Bateman, parmi eux seront Alfonso Herrera dans la dernière saison de «Ozark».

Selon un rapport de TVline, l’ancien membre de RBD jouera Javi Elizonndro, un nouveau méchant qui est décrit par la source comme “un membre jamais vu auparavant de la famille Navarro qui marche une ligne fine entre être le lieutenant obéissant et conspirer pour reprendre le cartel de son oncle.”

Non seulement Alfonso Herrera sera dans la dernière saison d’Ozark, mais l’acteur mexicain Bruno Bichir rejoint également le programme en tant que prêtre qui confessera certains personnages, dont Navarro; mais les deux Latinos seront rejoints par les célébrités Adam Rothenberg (Ripper Street), CC Castillo («Fall to Grace») et Katrina Lenk («Tommy»).

La description donnée par le portail est: Rothenberg sera Mel Sattem, “un policier qui est tombé en disgrâce et travaille maintenant comme détective privé”; Le château deviendra Shérif Leigh Guerrero, «une policière du Missouri qui refuse de jouer aux conditions de qui que ce soit d’autre que les siennes»; Oui Lenk est Clare Shaw, “PDG d’une société biopharmaceutique de premier plan, dont le jugement est corrompu car elle découvre le véritable coût de l’énergie.”

Pour ceux qui ne connaissent pas «Ozark», son synopsis officiel se lit comme suit: «Les Byrdes et leurs adolescents, Charlotte et Jonah, sont, à toutes fins utiles, une famille normale menant une vie normale. À l’exception du travail de Marty, conseiller financier auprès de Chicago, qui est également le principal blanchisseur d’argent du deuxième plus grand cartel de la drogue du Mexique.Lorsque les choses tournent mal, Marty doit déraciner sa famille des gratte-ciel de Chicago et déménager dans le district du lac Ozarks, dans le Missouri. “.

La quatrième et dernière saison d’Ozark sera divisée en deux parties de six chapitres, une en 2021 et la deuxième en 2022, mais les dates exactes de son arrivée sur Netflix sont inconnues.