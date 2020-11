Mexico,- La trêve internationale de novembre a été un triomphe pour le football espagnol et maintenant l’activité de la Liga est de retour avec l’un des matchs les plus importants de samedi soir.

Barcelone se rendra à Wanda Metropolitano pour affronter l’Atlético de Madrid, mais ce ne sera pas le seul grand match; Villarreal contre le Real Madrid. Ce week-end, il y aura deux matchs entre des équipes qui étaient dans le top cinq la saison dernière.

Osasuna – SD Huesca

L’activité débutera vendredi, Osasuna face au SD Huesca, les visiteurs sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Ils n’ont pas été mauvais du tout et ont six points sur leurs six nuls en championnat.

Levante – Elche

Samedi commencera par un derby dans la Communauté valencienne, alors que Levante UD accueillera Elche CF dans leur stade Ciutat de València récemment rénové. Après n’avoir remporté aucun des six derniers matchs, Levante a besoin d’une victoire, mais ce ne sera pas facile contre un Elche qui a été une surprise jusqu’à présent cette saison, marquant 11 points lors de ses sept premiers matchs.

Villarreal – Real Madrid

L’accent reste sur la Communauté valencienne pour le match du Villarreal CF contre le Real Madrid. L’équipe d’Unai Emery a commencé à s’intégrer bien juste avant la trêve internationale, avec quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Alors que le Real Madrid s’est incliné 4-1 à Valence juste avant la pause. Considérant que les Blancs ont plusieurs absences pour le voyage de ce week-end, Zinedine Zidane a une énigme à résoudre.

Séville – Celta

Samedi soir, se jouera le match entre le FC Séville et le RC Celta, ce sera le premier match d’Eduardo ‘Chacho’ Coudet, le nouvel entraîneur de ce dernier. L’Argentin a été engagé pour remplacer Óscar García pendant la trêve internationale et tous ceux qui sont liés aux Galiciens espèrent qu’il pourra démarrer cette équipe.

Atlético de Madrid – Barcelone

Atlético de Madrid vs. Le FC Barcelone poursuivra son activité samedi et se jouera dans la capitale espagnole, une réunion avec des implications importantes pour la course au titre. Atleti compte 17 points après sept matchs et six devant les Blaugrana.

Malheureusement, il n’y aura pas de retrouvailles entre Luis Suárez et le Barça, car l’attaquant a été testé positif au COVID-19 alors qu’il était dans l’équipe internationale.

SD Eibar – Getafe

La journée de dimanche commence avec SD Eibar, qui espère mettre fin à sa mauvaise forme à domicile contre Getafe CF. L’équipe basque a le pire bilan à domicile de la division avec seulement deux points après cinq matchs à Ipurua et tentera de mettre fin à cela contre un Getafe inconstant.

Cadix – Real Sociedad

Cádiz CF, avec le deuxième pire bilan à domicile, avec deux points gagnés en quatre matchs – et en même temps l’un des meilleurs records à l’extérieur de la division – cherchera sa première victoire de l’année à domicile lorsqu’il accueillera le leader du ligue, la Royal Society.

Grenade – Valladolid

Le Granada CF et le Real Valladolid se rencontreront dimanche, l’équipe locale aura à nouveau son entraîneur Diego Martínez sur le banc, après avoir raté les derniers matches après un diagnostic positif pour COVID. Ils affronteront un Valladolid très confiant après avoir obtenu leur première victoire de la saison lors de la neuvième journée.

Valence – Deportivo Alavés

Valence, qui a battu le Real Madrid lors de son dernier match, tentera de s’appuyer sur son récent succès lors de sa visite à Alavés. Ce ne sera pas facile, surtout compte tenu des derniers résultats du Che à Mendizorrotza: ils n’ont pas gagné lors de leurs trois dernières visites et affronteront un Alavés invaincu lors de leurs trois derniers matchs et dans leur meilleure forme de la saison.

Athletic Bilbao – Real Betis

L’activité de la journée se termine avec l’Athletic Club contre le Real Betis à San Mamés lundi soir. Deux poids lourds historiques de la Première Division et à vocation européenne. Ce sont également les deux seules équipes qui n’ont pas encore fait match nul en Liga cette saison, donc un match passionnant est attendu.

