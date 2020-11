‘The Sucide Squad’ n’a pas encore été publié et James Gunn travaille déjà sur le spin-off du film qui se concentrera sur le personnage de John Cena, il a donc commencé à révéler certains détails de la série et a confirmé que Danielle Brooks rejoint le casting de “ Peacemaker ”, ce qui est un excellent ajout à la production.

À travers une publication sur son compte Instagram, James Gunn a révélé qu’il était déjà au Canada en période de quarantaine. pour commencer l’enregistrement de la nouvelle série ‘Peacemaker’ et a exprimé qu’il était ravi d’avoir Brooks dans le casting, car il était un grand fan de «Orange is the New Black».

Dans la serie, Brooks jouera Leota Adebayo Et l’intérêt que le cinéaste portait à elle pour le jouer était tellement qu’il a écrit le personnage spécifiquement pour elle, donc c’était une bonne nouvelle que l’actrice ait accepté de participer à la série, qui promet de devenir un succès pour HBO Max. .

«Je suis très excité d’avoir choisi Danielle Brooks dans notre émission de télévision HBO Max Peacemaker, et encore plus excité pour vous tous de voir le personnage qu’elle joue. Leota Adebayo est quelqu’un dont tout le monde parlera. Je suis fan de longue date du travail de Danielle (oui, je suis fan de #OITNB), ce qui est l’une des raisons pour lesquelles j’ai écrit le rôle spécialement pour elle. Je suis déjà ici au Canada en quarantaine avant de commencer la pré-production de l’émission et prêt à partir! », S’exprime, James Gunn.

La série tournera autour de Peacemaker, un méchant convaincu que la paix doit être obtenue à tout prix, quel que soit le nombre de personnes qu’il doit tuer pour atteindre son objectif. Les détails sur le personnage de Brooks sont gardés top secrets, mais d’après ce que Gunn a dit, nous pouvons espérer que cela est pertinent pour l’intrigue.

C’est ainsi qu’il a été confirmé que Danielle Brooks rejoint le casting de ‘Peacemaker’ et nous ne doutons pas qu’il fera un excellent travail dans la série, car grâce à sa participation à “ Orange is the New Black ”, il a réussi à obtenir trois prix SAG, deux nominations pour le NAACP Image Award et le Young Hollywood Award, donc qui, nous l’espérons, jouera un rôle important dans cette production DC.