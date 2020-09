New York.– Lady Gaga était le principal protagoniste du gala de livraison de la MTV Video Music Awards (MTV VMA) de 2020, non seulement pour les cinq prix qu’il a remportés, mais aussi pour les masques frappants et originaux qu’il portait.

Le gala s’est déroulé tout au long d’une nuit au cours de laquelle un éloignement social a été recherché.

Le premier qui a attiré l’attention était un grand masque rose avec des fils et des mailles métalliques, mais plus tard, il a eu un impact encore plus grand avec un noir qui couvrait pratiquement tout le visage et qui dans la zone avant avait un petit écran de lumières qui changeait de couleur. Plus tard avec un cuir décoré de longues cornes sur les côtés et de détails métalliques.

Ce ne sont que trois des nombreux prix qu’il a utilisés pour recueillir les cinq prix qui lui ont été décernés, dont celui de l’artiste de l’année lors d’une cérémonie tenue à New York clairement marquée par la pandémie.

Photo: avec l’aimable autorisation de Viacom

De nombreux discours de remerciement ont été préenregistrés et font également partie des performances.

Tout au long du gala, qui s’est parfois déplacé dans les différents quartiers de New York, comme Manhattan, Brooklyn ou le Bronx, pour des performances live en plein air mais sans public présent.

Gaga a été nommée Artiste de l’année et a remporté trois prix pour «Rain on Me», son projet avec Ariana Grande: meilleure collaboration, chanson de l’année et meilleure photographie.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER: C’est ainsi qu’il a enregistré la collaboration avec Ariana Grande

« Tous ceux qui me connaissent savent que j’ai pour mission de donner de la joie à travers la culture, la danse, la musique. »

De son côté, The Weeknd a remporté le prix le plus convoité de la soirée, meilleure vidéo de l’année, pour « Blinding Lights », qui lui a également valu le prix de la meilleure vidéo R&B.

Le Canadien, cependant, a fait preuve d’un comportement très sérieux en recevant les récompenses et a reflété la vague de protestations qui se déroule aux États-Unis au sujet de l’injustice raciale.

«Encore une fois, c’est difficile à célébrer. Justice pour Jacob Blake et Breonna Taylor ».

Ariana Grande a également été l’une des chanceuses de la soirée, qui, avec le succès de «Rain on Me», a été récompensée pour sa collaboration avec Justin Bieber sur «Stuck With You», qu’elle a remporté dans une catégorie créée par la pandémie: meilleure vidéo faite à la maison.

npq

VISITEZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX